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    藍營批高市府買快篩把關不利 綠議員：迴力鏢打在台中市長臉上

    高市議員邱俊憲引用台中市府招標快篩資料，提醒藍營無論高雄市府、台中市府都是受害者，沒必要帶風向檢討承辦人員。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員邱俊憲引用台中市府招標快篩資料，提醒藍營無論高雄市府、台中市府都是受害者，沒必要帶風向檢討承辦人員。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/16 12:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會國民黨團批評高雄市政府招標購買快篩，卻買到劣質中國快篩，把關不利、誰該負責？民進黨高市議員邱俊憲提醒藍營，台中市政府也是受害者，國民黨卻帶風向檢討高市府採購同仁，是要迴力鏢打在台中市長臉上嗎？

    針對高雄市政府招標購買快篩試劑、卻不慎遭黑心商混入中國劣質試劑，引發議論，高市議會國民黨團批評市府把關不利、誰該負責？

    邱俊憲對此喊話「這樣母湯啦，呼籲國民黨議員賣格擱亂啊！」，不但刻意迴避譴責中國黑心貨，還帶風向檢討同是受害者的採購同仁，這樣是要迴力鏢打在台中市長臉上嗎？

    邱俊憲說明，台中市政府今天 6/16才上網公開標案內容，但早在5/18簽准採購、5/23決標且是限制性招標，預算9500萬元，一百萬劑、單價95元。

    他強調，很明顯除了高雄，台中也一樣是受害者，不是高雄市府針對特定廠商量身訂做標案，是不良廠商黑心刻意混入中國黑心試劑。

    邱俊憲進一步指出，這件事情就是中國對外輸出黑心試劑，不良廠商大發不義之財，政府應盡快速查不法並加以遏止，而國民黨切勿繼續造謠帶風向。

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    高市議員邱俊憲引用台中市府招標快篩資料，提醒藍營無論高雄市府、台中市府都是受害者，沒必要帶風向檢討高市承辦人員。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員邱俊憲引用台中市府招標快篩資料，提醒藍營無論高雄市府、台中市府都是受害者，沒必要帶風向檢討高市承辦人員。（記者王榮祥翻攝）

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