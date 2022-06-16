先禁水果再禁漁產！綠委踢爆中國「以農逼政」：企圖影響大選

鄭運鵬指出，中國透過操作「以農逼政」的方式，企圖影響我國大選。（記者陳政宇攝）

2022/06/16 12:07

〔記者陳政宇／台北報導〕中國多次以驗出病蟲或新冠病毒為由，禁止台灣農漁產品進口。對此，立法院民進黨團今（16）日揭露，中國先水果再漁產「以農逼政」，背後目的就是操弄農漁民的不信任感，企圖藉假訊息影響我國大選。

立法院民進黨團今日召開輿情回應記者會，黨團幹事長鄭運鵬表示，從上周的石斑魚、到昨天的白帶魚，中國已違反國際貿易原則和慣例，以各種方式禁止台灣農漁產品進口。民進黨於2018年底選舉大敗，當時有很多傷害台灣農漁民的新聞，由國民黨配合，後來發現來自中國的中央廚房所製造。

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鄭運鵬接著舉例，2018年有媒體人拿出2007年的舊照片，聲稱高雄旗山和美濃地區有大量香蕉遭棄置；網路上還突然冒出鳳梨生產過剩、倒進水裡的傳聞，結果是中國廣東大量生產過剩的照片，跟台灣一點關係都沒有。國民黨青工會和南投黨部當時卻對媒體發表、在網路散播，製造農民慘況假訊息，造成農民對政府的不信任，雖然政府和農會已多次解釋，但中國透過中央廚房製造假新聞的狀況仍層出不窮。

因此，鄭運鵬說，從農委會到地方政府、各級農會，這幾年來都很謹慎處理跟農漁民有關的議題，希望他們不要受害、也不要被誤導，選前出了這些「先水果再漁產」禁令，讓台灣無法出口，甚至告訴國際台灣農漁產品有蟲害、藥害，也不讓台灣以科學檢驗方式對談，就是要政治操作企圖影響大選。

黨團副書記長王美惠也指出，台灣要出口到國外的石斑魚，都是非常謹慎、辛苦飼養的魚，目標要賣到好價格，但中國卻是這樣打壓台灣，包含鳳梨、釋迦、蓮霧、香蕉、到石斑魚，都是台灣最好的水果和漁產，中國每到大選就會打壓台灣，這其中有甚麼問題就要說清楚，卻什麼都說不清。

「全世界沒法律、沒條款了嗎？」王美惠呼籲，中國不要再打壓、不要再騙了，台灣的農漁民都是種好、養好拿去賣，也不懂政治，所以不要去打壓他們。台灣一定要硬起來，透過國際管道申訴，這不是中國說了算，因為台灣人現在很聰明，知道他們要出甚麼步，所以要跟全世界、全台灣說，政府都有嚴格檢驗。

王美惠直言，中國每到大選就展開打壓，台灣一定要硬起來。（記者陳政宇攝）

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