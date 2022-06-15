鼓勵志願教召 召訓第5次以上一次可領5000元

申請志願教召，完成第五次教召或臨時召集的後備軍人，每次可獲得5000元召集獎金。（資料照，八軍團提供）

2022/06/15 19:15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為精進後備戰力，除了改革制度、訓練強度，也端出獎勵措施增加召訓誘因。根據國防部近日公布的「後備軍人召集獎金核發辦法」草案，符資格的後備軍人於各梯次召訓前60天，向地方後備指揮部、後備服務中心書面申請志願教召，完成第五次教召或臨時召集的後備軍人，每次可獲得5000元召集獎金。

立法院院會上月三讀通過「後備軍人召集優待條例」，明定後備軍人接受教召，並完成訓練達5次者，自第5次召訓起，每次完成訓練將發放召集獎金，回溯自今年元旦起實施。國防部近日公布「後備軍人召集獎金核發辦法」草案，即補強此條例執行細節。

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根據國防部公告的「後備軍人召集獎金核發辦法」草案規範，後備軍人自第5次完成訓練後，每次由召訓機關或部隊頒發5000元獎金。這筆預算由負責後備軍人業務的國防部全民防衛動員署編列，接訓志願教召後備軍人的召訓機關，須於召訓前10天完成預算申請。

國防部今年起試辦為期14天的新制教召，「後備軍人召集獎金核發辦法」草案也明定，年度接受舊制教召滿5天且完成訓練者，以一次計算，接受一次新制教召者則以2次計算。

這買辦法也明定志願教召者資格，須為退伍後未滿12年、符合常備役體位、未納當年度教召對象，以及無「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」所定的內亂、外患、賭博等前科者。符合資格者得於召訓員額公告後、各梯次召訓前60天向地方後備指揮部、後備指揮中心提出書面申請；軍方需於受理申請後，於召訓40天回覆審核結果。

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