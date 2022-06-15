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    張亞中爆料：朱立倫選黨魁「投了好幾個億」

    孫文學校總校長張亞中。（資料照）

    孫文學校總校長張亞中。（資料照）

    2022/06/15 13:03

    〔記者施曉光／台北報導〕去年與國民黨主席朱立倫競爭黨魁失利的孫文學校總校長張亞中，今天接受網路節目專訪時爆料指出，朱立倫競選時，「投了好幾個億」，他雖然沒有什麼資源，但還是拿到3分之1的選票。

    張亞中表示，國民黨的問題從來不在底層，而是在高層，今天的高層荒腔走板，但「贏的人不表示就是對的」，去年競選時朱立倫指控他是「紅統」，選後他曾跟朱說，請國民黨開會，確定他是否為「紅統」，要把理由說出來，他希望黨中央可以安排中常會或智庫，公開出具報告，說明他到底是不是「紅統」，選舉不是罵人，選後就算了，如果錯了，要趕快道歉。

    張亞中並指出，朱立倫當初競選黨主席時，「投了好幾個億」，面對主持人追問證據，張亞中說，「這是有人說的」，「朱立倫可以出來否認」，並強調自己沒有什麼資源，但還是拿到3分之1的選票，他質疑到底什麼是「紅統」？自己主張兩岸和合、信仰孫中山，是正氣、正面表述的正藍。

    談到高雄市長選舉議題，面對主持人詢問，到底是國民黨智庫執行長柯志恩獲得市議員的支持度高，還是張亞中高？

    張亞中說，日前到高雄市議會開會的國民黨秘書長黃健庭，是一位虔誠的基督徒，當天會議全程錄音，據他了解，會中絕大多數的時間都在討論張亞中，而且聲援張亞中的市議員也最多，不過他也說，就算自己排名第一，朱立倫還是可以不理他，因為朱是黨主席嘛！

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