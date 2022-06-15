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    中國稱台灣水產品包裝驗出新冠病毒陽性禁輸入 立委轟：故意找碴

    中國海關總署公告台灣一家水產公司輸入的白帶魚包裝中驗出新冠病毒陽性，故宣布暫停該公司水產品輸入中國1週。（翻攝自中國海關總署網站）

    中國海關總署公告台灣一家水產公司輸入的白帶魚包裝中驗出新冠病毒陽性，故宣布暫停該公司水產品輸入中國1週。（翻攝自中國海關總署網站）

    2022/06/15 12:28

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國海關總署近日對外公布，因從台灣地區輸入中國的冰鮮及冷凍水產品外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，對生產企業採取緊急預防性措施。中國國台辦發言人馬曉光今日表示，海關從6月10日起暫停接受相關企業的產品進口申報1週；民進黨立委賴瑞隆批評，拿水產品包裝有武漢肺炎來找碴，驗出包裝有陽性就禁止輸入，明顯針對台灣而來，台灣人民絕不接受。

    馬曉光指出，因從台灣輸入大陸的冰鮮及冷凍水產品的外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告2020年第103號規定，海關從6月10日起暫停接受相關企業的產品進口申報1週。

    馬曉光提及，海關將加大對台灣輸入冷鏈產品及其外包裝的新冠病毒核酸檢測，嚴格防範肺炎疫情輸入風險，切實保護民眾健康安全；媒體追問是哪種冰鮮、冷凍水產品？馬回應，不限定特定哪種魚，不限於哪種蝦，也不是全部都陽性。

    對此，民進黨立委賴瑞隆指出，中國近年針對台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚禁止進口，現在又拿水產品包裝有武漢肺炎來找碴，故意找一些小毛病來擴大。強烈譴責中國各種打壓行徑，已經違反WTO相關規範。中國在真相還沒查明前，又先暫停進口冷凍水產品，明顯是在殺雞儆猴，讓人不禁懷疑有政治目的。

    賴瑞隆批評，當各國都在陸續解封時，沒有國家會刻意在物品上做文章，故意在包裝上去檢驗有沒有陽性，會讓人認為是在找台灣麻煩，不免讓人懷疑目的是什麼？如果按照這種標準，中國各省物品都不能流通，歐美國家也不能進入中國。

    他提及，如果中國沒有對其他國家的商品包裝檢驗有無陽性，只針對台灣銷往中國的水產品，顯然就是衝著台灣而來，驗出產品包裝有陽性就禁止輸入，這個完全不符合WTO規範，沒有人會接受的，農委會及相關單位應向中國提出抗議。

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