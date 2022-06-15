時力陳薇仲被提名參選基隆市長 謝國樑邀辯論市政

時代力量今天提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長。（記者盧賢秀攝）

2022/06/15 12:59

〔記者盧賢秀／新北報導〕時代力量今天宣布提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長，她表示，透過監督，無法改變由藍綠2大黨利益結構所把持的市政，更期待一場帶著創意、熱情的青年政治實踐，翻轉僵化的政治文化，她已經準備好，成為基隆史上第一位女性市長、成為一位真正從市民出發的市長。

目前基隆市長選舉，已有無黨籍黃希賢表態參選，國民黨也提名前立委謝國樑，時代力量今天提名陳薇仲，民進黨尚未完成提名作業，一般認為立法委員蔡適應應該會被提名。

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陳薇仲今天表示，4年前她得到市民信任、成為市議員，過去4年擔任議員期間，不論交通平權、人本交通改革、長照、幼托政策或是青年政策，在議會監督市政、為市民關心的議題發聲，也是史上第1個用議員建議款執行參與式預算的議員，和市民共同創造行動方案，為的就是能夠透過監督與砥礪，和市政府創造更好的基隆。

陳薇仲表示，然而她發現，僅透過監督，並無法改變由藍綠兩大黨利益結構所把持的市政。他指出，來自青年市民的突圍，才能真正撼動數10年綑綁著這座城市的舊世代政治文化，讓基隆成為為所有基隆人而生的城市。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢說，他對這位年輕人的勇敢衝刺的衝勁，第一時間給了肯定，同時，時代力量跟他一樣，有意願幫忙改造基隆，歡迎一起公平、公正、公開競爭，希望基隆更好、更進步。

謝國樑表示樂觀其成，未來會挑選時機邀請她針對市政議題做1對1及1對多的深度辯論，希望她能接受挑戰。

民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示，給予祝福。立委蔡適應表示，樂見基隆有更多有志於公共事務的朋友參與，也期盼各政黨間的良性競爭，能成為基隆持續進步的動力。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢肯定年輕人勇敢衝刺，一起改造基隆。（黃希賢提供）

國民黨提名前立委謝國樑參選基隆市長。（謝國樑提供）

民進黨可望提名立委蔡適應參選基隆市長。（蔡適應服務處提供）

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