為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    翁美春退黨參選議員 民進黨中市主委「勸不聽」：將請蘇嘉全出面

    前民進黨中市議員翁美春退黨參選中市選員，主委李天生要請蘇嘉全勸說（資料照）

    前民進黨中市議員翁美春退黨參選中市選員，主委李天生要請蘇嘉全勸說（資料照）

    2022/06/15 08:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市民進黨英系前市議員翁美春今天發出新聞稿表示要以無黨籍的身份參加年底的第４選區豐原后里豐市議員選舉，對此，民進黨中市黨部主委李天生表示，在接獲消息之後就對翁美春進行勸說，但是翁美春還是堅持要以無黨籍身份參選，因為茲事體大，若確定登記，翁美春將要被開除黨籍，且5年不能入黨，他會請英系大老前立法院長蘇嘉全出面勸說。

    前市議員翁美春在民進黨的初選落敗，但今天發出新聞稿表示自己要以無黨籍身份參加第４選區的市議員選舉，而第４選區應選５席，民進黨提名兩席，分別是現任的謝志忠及新人廖芝晏。

    未獲提名的翁美春決定背水一戰，要以無黨籍身份參選，此一情況讓主委李天生很無奈。

    由於民進黨的選民，無法忍受退黨參選的黨員，翁美春以無黨籍身份參選，要冒極大的風險，首先是否吸引到原支持她但卻更忠於民進黨的選民，其次，就是一旦翁美春８月登記後，就必須面臨黨紀處份，開除黨籍後達５年不能入黨。

    李天生表示，他已勸過翁美春，但是仍無法說服她，而翁美春是英系也就是蘇系，他會請前立法院長蘇嘉全進行說服。

    民進黨中市黨部主委李天生表示，繼續勸退翁美春（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市黨部主委李天生表示，繼續勸退翁美春（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    質疑中四選區初選不公 前民進黨議員翁美春宣布脫黨參選
    2022/06/15 08:11

    質疑中四選區初選不公 前民進黨議員翁美春宣布脫黨參選
    傳翁美春將脫黨參選 台中市第四選區市議員參選大爆炸
    2022/06/15 07:20

    傳翁美春將脫黨參選 台中市第四選區市議員參選大爆炸

    春藝歌仔戲重返大東 回味秀琴歌劇團好戲《蘇乞兒》
    民進黨台中市議員第四選區初選 確定提名謝志忠、廖芝晏
    2022/05/11 12:04

    民進黨台中市議員第四選區初選 確定提名謝志忠、廖芝晏
    國民黨新人加權引反彈 黃健庭：有的議員選區提名是「N+1」
    2022/02/17 19:41

    國民黨新人加權引反彈 黃健庭：有的議員選區提名是「N+1」

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播