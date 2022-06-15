翁美春退黨參選議員 民進黨中市主委「勸不聽」：將請蘇嘉全出面

前民進黨中市議員翁美春退黨參選中市選員，主委李天生要請蘇嘉全勸說（資料照）

2022/06/15 08:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市民進黨英系前市議員翁美春今天發出新聞稿表示要以無黨籍的身份參加年底的第４選區豐原后里豐市議員選舉，對此，民進黨中市黨部主委李天生表示，在接獲消息之後就對翁美春進行勸說，但是翁美春還是堅持要以無黨籍身份參選，因為茲事體大，若確定登記，翁美春將要被開除黨籍，且5年不能入黨，他會請英系大老前立法院長蘇嘉全出面勸說。

前市議員翁美春在民進黨的初選落敗，但今天發出新聞稿表示自己要以無黨籍身份參加第４選區的市議員選舉，而第４選區應選５席，民進黨提名兩席，分別是現任的謝志忠及新人廖芝晏。

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未獲提名的翁美春決定背水一戰，要以無黨籍身份參選，此一情況讓主委李天生很無奈。

由於民進黨的選民，無法忍受退黨參選的黨員，翁美春以無黨籍身份參選，要冒極大的風險，首先是否吸引到原支持她但卻更忠於民進黨的選民，其次，就是一旦翁美春８月登記後，就必須面臨黨紀處份，開除黨籍後達５年不能入黨。

李天生表示，他已勸過翁美春，但是仍無法說服她，而翁美春是英系也就是蘇系，他會請前立法院長蘇嘉全進行說服。

民進黨中市黨部主委李天生表示，繼續勸退翁美春（記者蘇金鳳攝）

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