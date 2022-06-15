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    傳翁美春將脫黨參選 台中市第四選區市議員參選大爆炸

    民進黨翁美春將脫黨參選台中市議員。（記者歐素美攝）

    民進黨翁美春將脫黨參選台中市議員。（記者歐素美攝）

    2022/06/15 07:20

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員第四選區（后里、豐原），除現任5人，時代力量傅智恒，還有民進黨提名的新人廖芝晏及國民黨提名的新人邱愛珊外，外傳民進黨前市議員翁美春因不滿初選民調「被作手」，將脫黨參選；前立委洪慈庸服務處專員陳若庭也將披台灣基進黨戰袍參選；加上民進黨張銘凱可能推出太太郭秋筑以無黨籍參選，豐原區農會總幹事蔡森揚也有意以無黨籍參選，年底恐呈現參選大爆炸。

    台中市第四選區市議員，現任的有國民黨籍張瀞分、陳本添，民進黨謝志忠及無黨籍陳清龍、王朝坤等5人。國民黨及民進黨經初選，決定除現任市議員外，分別再提名新人邱愛珊及廖芝晏參選，時代力量則推在地青年傅智恒參選，呈現8搶5的局面。

    不過，民進黨前市議員翁美春這次捲土重來參與黨內初選，因不少支持者表示在電話民調過程明明表態唯一支持翁美春，結果民調就未再繼續問下去，質疑翁美春「被作手」，致初選以些微差距落敗廖芝晏，未能獲得民進黨提名參選，一再勸進，翁美春經連日思考，決定以無黨籍參選，背水一戰。

    此外，前立委洪慈庸服務處專員陳若庭，因丈夫在台灣基進黨任職，外傳黨主席陳亦齊希望基進黨在豐后區能有一席，要陳若庭代表台灣基進黨參選，陳若庭不諱言，今年底第四選區市議員參選者眾，有機會一搏，但目前尚未定案。

    現任豐原慈濟總務組長的張銘凱，本身是民進黨員，可能以無黨籍參選，或推太太郭秋筑參選；豐原區農會總幹事蔡森揚，目前也有許多人勸進，蔡森揚表示，確有起心動念，但是否參選？正審慎評估中，最晚下周公布。

    外傳國民黨現任豐原區社皮里長涂力旋也有意參選，涂力旋表示，這次原本有意參與黨內初選，但看板比不贏人家，黨內參選空間有限，因此已打消念頭；台灣民眾黨原本有意推「豐原女婿」江承翰參選，江承翰一度也勤跑基層，後因競選團隊遲遲組不起來，農曆年後即作罷，但民眾黨台中市黨部主委郭達鴻表示，不排除與其他參選人合作。

    翁美春印制菜瓜布等 競選宣傳品，將參選台中市議員。（記者歐素美攝）

    翁美春印制菜瓜布等 競選宣傳品，將參選台中市議員。（記者歐素美攝）

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