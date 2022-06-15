台灣援助2375萬 烏克蘭利沃夫市長手按心口致謝

烏克蘭利沃夫市長薩多維伊（見圖）拍攝影片感謝台灣，他感性地摸著心口位置表達對台灣援助「非常感謝」。（圖取自外交部推特）

2022/06/15 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕我國外交部長吳釗燮曾於4月22日宣布援贈500萬美元給烏克蘭的6家醫療機構，並加碼捐助「利沃夫急救及重症照護綜合醫院」80萬美元（約新台幣2375萬元），如今烏克蘭利沃夫（Lviv）市長薩多維伊（Andriy Sadovyi）也拍攝影片感謝台灣，他在影片中感性地摸著心口位置，表達對台灣援助「非常感謝」。

外交部14日晚間在推特公布薩多維伊感謝台灣的影片，薩多維伊表示，從2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，國內數百萬流離失所者途經利沃夫市，目前利沃夫市仍安置約15萬名流離失所的烏國民眾，這些人都非常需要醫療照護。

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薩多維伊表示，利沃夫市也為數千名受傷的烏國老弱婦孺提供醫療協助，這些人在利沃夫市的醫療機構接受治療，因此他想表達對台灣人的誠摯感謝，「因為獲得台灣人民捐助的80萬美元，讓醫療機構能購買高品質的設備」。

薩多維伊也感性地摸著心口位置表達「非常感謝」，並強調他相信烏克蘭將贏得勝利；我外交部也推文強調，「台灣將持續與烏克蘭站在一起」。

Our heartfelt thanks to #Lviv Mayor @AndriySadovyi for his sincere message of friendship & gratitude. #Taiwan???????? is committed to #StandWithUkraine???????? & salutes @lvivadm's noble initiative to build a National Rehabilitation Center. It's vital the people of #Ukraine remain #UNBROKEN! https://t.co/5B5TX485QL pic.twitter.com/sPaVgs9DBa — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC （Taiwan） ???????? （@MOFA_Taiwan） June 14, 2022

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