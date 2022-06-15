批苗縣府護航坤輿 陳椒華怒：政府為何遲遲不查？

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會7日到苗栗縣政府前抗議，時代力量立委陳椒華也陪同。（反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會提供）

2022/06/15 00:05

〔記者楊丞彧／台北報導〕苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場爭議長達近20年，苗栗縣政府14日閃電核發試運轉許可，引發輿論譁然，也讓朝野立委紛表不能接受。時代力量立委陳椒華同日痛批，苗栗縣政府執意護航坤輿公司感到十分生氣；她也質疑，今年初已向監察院、法務部廉政署和苗栗地檢署都提交過證據檢舉，為何這些單位遲遲不查苗栗縣政府和坤輿公司？

陳椒華首先譴責苗栗縣政府未釐清爭議，就再發坤輿試運轉許可，她直指此舉令人對苗縣府執意護航坤輿公司感到十分生氣，也讓人對台灣覺得相當悲哀！

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陳椒華直指，一個爭議20年的掩埋場不當開發案，在許多爭議與違法疑點仍未釐清下，苗栗縣政府竟趕在坤輿大限（9月13日）前三個月，發出為期三個月的試運轉同意，就是想方設法要幫助坤輿公司在大限之前完成試運轉，之後核發處理許可證，看來一切都是算計好的。

陳椒華提到，今年4月19日反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會到縣府抗議時，苗栗縣環保局表示，自救會已向台中高等行政法院提起行政訴訟，案件審理中，縣府將俟判決結果辦理。沒想到，真如同自救會所說，苗栗縣府不可信、說一套做一套。目前行政訴訟尚未判決，估計9月才會有結果，然而苗栗縣府就急著在14日發出同意試運轉的公文，毫無誠信。

陳椒華解釋，目前坤輿尚未釐清的爭點，除了眾所皆知的聯外道路、開發面積、應否環評的問題外，她也另外發現了農地違法分割與變更問題。陳椒華質疑，這些問題她在今年初已向監察院、法務部廉政署和苗栗地檢署都提交過證據加以檢舉，為何這些單位遲遲不查辦苗栗縣府和坤輿公司？

陳椒華痛批，監察、廉政與檢調單位行政效率緩慢，讓縣府繼續護航黑金背景的坤輿公司再度取得試運轉許可，意圖在大限前取得許可證。一個規避法規審查及有諸多違法事實的開發案，卻能在地方政府的護航下一再闖關，防腐機制卻無法及時發揮作用？阻止不了行政圖利案一再上演？

最後，陳椒華強調，時代力量將持續與自救會一起努力阻擋違法黑金、官商勾結的坤輿公司與苗栗縣政府，捍衛造橋鄉龍昇村的環境，為鄉親爭取公平正義。

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