赴卡達看世足賽簽證只能選中國？ 外交部回應了

2022世界盃足球賽將在卡達舉辦。（法新社）

2022/06/14 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友爆料，他有幸抽到今年世界盃足球賽門票，但向主辦國卡達申請簽證時，國籍卻只能選擇「China」（中國）。外交部今（14日）回應，已通知代表處溝通瞭解，仍尚待回覆。中華足協副秘書長焦佳弘也說，將盡快與國際足球總會聯繫，避免矮化問題。

綜合媒體報導，1名網友13日在PTT爆料指出，他有幸抽到今年世界盃足球賽門票，計劃要前往卡達看球，但申請可作為卡達簽證及球迷識別證的「Hayya card」時發現，國籍與發照國家一欄在6月8日前有「Taiwan（Province Of China）」（台灣，中國一省）選項可選，過2天後被拿掉，必須強制選擇「China」（中國），電話國碼也沒有台灣的+886，只能選中國的+86。

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對此，外交部發言人歐江安今天表示，昨天已立即通知轄管卡達的駐沙烏地阿拉伯代表處協助瞭解與溝通，目前尚待相關單位回覆；外交部也與中華足協取得聯繫，將持續保持密切聯繫，提供相關協助。

中華足協副秘書長焦佳弘也表示，中華足協14日就會以會員國名義向國際足總發函要求更正，希望可以維持洛桑協議，避免矮化問題，讓所有抽到門票的國人們安心享受難得的世界盃之旅。

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