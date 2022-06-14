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    「消除對婦女歧視公約」國家報告明發表 11月底國際審查

    「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告」明天將舉行發表記者會，由行政院發言人兼性別平等會執行秘書羅秉成主持。（資料照）

    「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告」明天將舉行發表記者會，由行政院發言人兼性別平等會執行秘書羅秉成主持。（資料照）

    2022/06/14 19:03

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天表示，歷時1年、由5院共同撰寫的「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告」，明天上午將在行政院舉行發表記者會，預計11月底進行國際審查。

    行政院性別平等處今天發布新聞稿指出，明天將舉行「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告」發表記者會，由行政院發言人兼性別平等會執行秘書羅秉成主持，性平會委員呂欣潔致詞。

    記者會將播放CEDAW國家報告短片，由前立委暨CEDAW第4次國家報告國際審查指導小組委員尤美女、性平會委員葉德蘭及官曉薇在片中分享CEDAW在台灣的推動歷程與成果亮點。

    性平處表示，CEDAW是目前台灣提出最多次國家報告的人權公約，自民國98年提出CEDAW初次國家報告後，至今已完成第4次國家報告，並邀請國際審查委員來台審查國家報告，就公約執行情況提出建議。

    性平處說，報告具體展現台灣自民國106年至109年推動婦女人權及促進性別平等的重要成果，由5院共同撰寫，為廣泛徵詢及蒐集各界意見，辦理2輪民間意見徵詢及定稿會議，由性平會，以及關注婦女人權、性別平等的民間團體與專家學者等共同參與。

    CEDAW第4次國家報告已提報性平會第25次委員會議通過，歷時1年終於完成。性平處表示，期間歷經疫情全國三級警戒，各界對CEDAW國家報告的熱情與關注仍持續不斷，顯示台灣對婦女人權保障與性別平等價值的認同。

    有關國際審查會議時間，性平處表示，預計於11月28日至12月2日舉行。目前已籌組「CEDAW第4次國家報告國際審查指導小組」，啟動相關前置作業。

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