玉山軍艦測試時大量漏水 台船坦言：操作過程忽略注意事項

台船承造的海軍玉山軍艦2021年4月下水，目前正進行交艦前測試，卻發生大量漏水意外。（資料照，記者涂鉅旻攝）

2022/06/14 18:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船承造的玉山級船塢登陸艦正進行交艦前測試，傳出5月初進行第五階測試時，發生軍艦大量漏水、船身內積水；台船今天（14日）證實，因為操作過程中「忽略注意事項」，造成漏水狀況，但當下立即排除，強調玉山級船塢登陸艦首艦仍將如期展開後續測試，並將於第三季交艦。

玉山級船塢登陸艦為海軍十二項造艦計畫（國艦國造）計畫之一，計劃代號「鴻運計畫」，未來將取代現有的船塢登陸艦旭海艦。台船2018年得標，2019年5月間原型艦開工，首艘玉山艦2021年4月13日下水及命名。

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正在新建的玉山級船塢登陸艦首艦5月間測試時發生漏水、積水，台船副總經理周志明表示，由於操作過程中忽略了一些注意事項，才會發生相關狀況，當時立即停止測試並排除。

周志明指出，根據海軍軍艦相關程序，必須進行一至七階的測試，今年初起已陸續完成一至五階測試，估計6月底、7月初，就會在碼頭邊進行第六階的靜態測試，隨後進行第七階海上測試，第三季完成交艦。

由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，傳出包括台船董事長鄭文隆、總經理魏正賜及包括國外技師、多名員工確診，外界質疑將影響造艦進度。周志明表示，鄭文隆、國外技師均已解隔上班，台船員工打三劑疫苗者達98%、承攬商90%，目前確診人數控制在80人以下，亦與海軍彈性調整工程進度，不會受到太多影響。

玉山軍艦測試時發生大量漏水，台船表示，操作過程中忽略注意事項。（記者洪臣宏攝）

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