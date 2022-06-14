柯文哲：北市府有沒有網軍 大家心裡有數

台北市長柯文哲赴議會備詢。（記者劉信德攝）

2022/06/14 16:37

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會追查台北市政府「網軍」疑雲，卻令市長柯文哲暴怒痛批把公務員當作秀工具；對此，北市議員黃郁芬表示，許多民眾都有個人政治立場，會在網路發言，此很常見，但過去柯文哲卻將所有對己批評言論都稱之為「網軍」，然發生在北市府內卻又非網軍，要求市府應嚴謹調查才可令社會公評、維護克盡職守公務員尊嚴。

對此，柯文哲仍不滿批，刻意帶風向說台北市政府有網軍是「笑死人」、「有沒有大家心裡有數」，雖公務員上班打混摸魚該受懲處，但過去議員將人權、個資等掛嘴邊，如今卻把公務員抓到媒體面前進行「文革公審」，當作是作秀、上節目的道具，「我就很生氣」。

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北市議會財政建設委員會昨進行「PTT發文事件調查」專案報告，引發網友熱議，也令柯文哲今大動作聲明痛斥議員苗博雅；財建會委員之一的黃郁芬今於市政總質詢時指出，台灣若要成為真正法治國家，公務員就必須遵守行政中立法、公務員服務法，但北市交通局科長卻在選前於上班時段為柯拉票，雖違法受懲，但仍能功過相抵，處分難對社會大眾交代。

黃郁芬認為，過去柯文哲無數次於公開場合聲稱遭綠營網軍攻擊，然而網路上每天都有成千上萬的留言，每個網友各有不同政治立場、喜好不同政治人物，會發表個人意見，此很常見，但柯文哲卻將所有不利於己的發言都稱作網軍，如今北市府內員工屢於上班時段發表政治攻擊言論，柯又聲稱不是網軍，不僅標準不一、且過去指控也毫無憑據。

柯文哲答詢時則態度不耐，連連稱「好了、好了，大家心裡有數，隨便啦！」面對黃郁芬要求北市府應嚴格追查此案，才可給克盡職守的公務員一個交代，柯也敷衍稱「好啦好啦。」

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