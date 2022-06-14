確診死亡降不下 藍黨團轟屢改方案給藥太慢太少

國民黨團召開「防疫指引錯誤～給藥太慢？」記者會，醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠醫師說明。（記者田裕華攝）

2022/06/14 13:17

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團今召開記者會批評，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）口服抗病毒藥物給藥率太低，相關給藥方案朝令夕改，從今年1月26日至今已修正5次，還有2天就修正的例子，讓基層無所適從，指揮中心應儘速改善，並加速給藥速度。

立法院國民黨團書記長萬美玲表示，公費口服抗病毒藥物領用方案從今年1月26日訂定以來，之後又修訂了5次，光5月份就改了4次，更在5月10日和5月12日時，僅間隔2日就修訂，相關方案一改再改，都沒有做相關說明，讓人懷疑是藥物不足，才想要節約用藥。

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立院國民黨團首席副書記長李德維認為，目前疫情仍高漲，給藥太慢而且太少，讓很多家屬都質疑「人都走了，藥還沒來」，相關用藥方案更是朝令夕改，讓醫師無所適從，指揮中心必須徹底改革，讓給藥從寬從速，有藥就拿出來。

立院國民黨團總召曾銘宗指出，從今年1月累積到6月10日，有高達41%的確診死亡者是發病3天內死亡，醫界認為原因就是給藥率太低，5月1日到6月12日，平均只有6.4%，雖然6月6日單日曾達到26%，但6月10日又降到6.2%，未達到專家認為的15%給藥率。

曾銘宗表示，指揮中心宣布65歲以上的輕中症患者在發病5天以內可以使用口服抗病毒藥物，但是未滿65歲須有慢性病才可使用，限制很多，人命遠比藥珍貴，指揮中心應鬆綁用藥限制跟指引，程序上則由第一線醫師決定是否給口服抗病毒藥物，確保民眾健康權益。

與會的的醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠說，指揮中心規定的口服抗病毒藥物的規定是65歲以上，但從50歲到65歲之間，病人的用藥狀況，指揮中心沒有明確分析。

蔡明忠表示，50到65歲確診者，有將近11至12%的死亡率，其中7天內死亡佔3分之2，若給藥的時間點夠快、夠廣，就會保護確診者不變成中重症，降低死亡率。

國民黨立委鄭正鈐批評，「海水退了才知道誰沒穿褲子」，疫情嚴重了，才知道指揮中心指揮官陳時中說得超前部署是笑話；目前每日死亡人數200人，就是給藥太慢，基層醫師也不敢貿然開藥。

國民黨團召開「防疫指引錯誤～給藥太慢？」記者會，醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠醫師說明。（記者田裕華攝）

國民黨團召開「防疫指引錯誤～給藥太慢？」記者會，由書記長萬美玲說明。（記者田裕華攝）

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