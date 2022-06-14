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    蘇利文與楊潔篪會談4.5小時 外交部：美方會後第一時間向我簡報

    美國國家安全顧問蘇利文（左）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）會談。（彭博資料照、美聯社資料照，本報合成）

    美國國家安全顧問蘇利文（左）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）會談。（彭博資料照、美聯社資料照，本報合成）

    2022/06/14 12:29

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日在盧森堡與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤，會談進行約4個半小時，討論包含台海、北韓試射飛彈和俄烏戰爭等安全議題。外交部今天表示，美方在此次會談前已事先告知我方，會後也第一時間向我簡報。

    蘇利文與楊潔篪13日會晤，根據白宮國安會公布的對話紀要，此次會晤是延續5月18日兩人的通話。對話紀要相當簡要，僅表示蘇利文與楊潔篪就一系列區域與全球安全議題，以及美中關係的關鍵議題進行「坦率、實質且富有成效的討論」。蘇利文也強調維持開放溝通管道，以管理美中競爭的重要性。

    美方資深官員會後轉述，美方高度憂慮中俄結盟，並向中方預告援俄的「可能後果」；此外，蘇利文也在會中重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一中政策」，並就北京在台海的挑釁舉動，表達美國所持的基本立場與關切。

    外交部發言人歐江安今天對此表示，外交部一向密切關注美中互動，由於台美互信基礎良好，溝通管道暢通，這次美中會談，美方事前已經告知我方，會後美國也在第一時間就向我方簡報會談情形。但基於台美雙方默契和慣例，相關細節不便對外說明。

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