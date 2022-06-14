中國矮化台海為其專屬經濟海域 外交部斥謬論：吞併野心昭然若揭

外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

2022/06/14 11:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕近期中國軍方多次向美方聲稱「台灣海峽非國際水域」、中國外交部也稱「對台灣海峽享有主權權利和管轄權」，引起外界關注。外交部今嚴正駁斥中國「謬論」，並強調台灣海峽是國際水域，適用國際法的「公海自由」原則；我國尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，我方理解並支持美國自由航行任務對促進區域和平與穩定所帶來的助益。

彭博13日報導，中國軍方不同層級官員近幾個月來與美國官員晤談時，一再聲稱台灣海峽不是國際水域，引起拜登政府關切。由於中方過去不常在與美方會談中提及台海的法律地位，也令外界揣測中方是否打算阻撓外國軍艦進入該水域。

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中國外交部13日再次公開宣稱：「台灣是中國領土不可分割的一部分，台海水域由兩岸海岸向海峽中心線延伸，依次為中國內水、領海、鄰接區和專屬經濟海域，中國對台海享有主權和管轄權。」中國外交部還說，國際海洋法上並無「國際水域」一說，「有關國家」只是操弄涉台問題，為威脅中國主權安全製造藉口，中方堅決反對。

外交部發言人歐江安今天在外交部例會上嚴正駁斥，批評中方相關說法是「謬論」。歐江安強調，台灣海峽是國際水域，屬於我國領海範圍以外的水域均適用國際法的「公海自由」原則；我國向來尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，包括無害通過，我方理解並支持美國自由航行任務對促進區域和平與穩定所帶來的助益。

歐江安並直批中國政府漠視我國主張，刻意扭曲國際法規則，將台灣海峽矮化為其專屬經濟海域（EEZ），中方企圖併吞台灣的野心昭然若揭，外交部無法接受並予以譴責。外交部強調，中方此舉無助於降低區域緊張情勢。台灣將持續與理念相近國家緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

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