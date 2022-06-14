四叉貓指新北市府封PTT 市府：正常網管作為

網路名人「四叉貓」（劉宇）昨在臉書發文指，「新北市府的網路封PTT了」，引發網友熱議。對此新北市府強調，此為正常網管作為。圖為新北市政府大樓。（資料照）

2022/06/14 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕近期台北市政府、新北市府陸續傳出有員工在上班時間於網路推文帶風向，引發「網軍」疑雲，PTT網路名人「四叉貓」（劉宇）昨在臉書發文指，「新北市府的網路封PTT了」，引發網友熱議。對此新北市府強調，此為正常網管作為，避免同仁從事非公務活動。

網紅「四叉貓」近期接連揪出多名台北市政府員工「上班玩PTT」，在網路推文帶風向，上週更揪出一名新北市政府員工上班時上PTT發文，其中更攻擊「恩恩父親」是「塔綠班」，經查為三重區地政事務所員工。

請繼續往下閱讀...

昨日四叉貓又在臉書發文，表示「新北市府的網路封PTT了」，並問「台北市政府要跟上嗎？」該文發出後立刻引發熱議，網友紛紛表示「這時間點封？是心虛？」、「怎麼可以封，沒有上班逛P的公務員以後怎麼帶風向」、「沒有義勇軍阿北怎麼辦!」、「台北沒在怕的啦 好不容易佔領ptt行政區怎麼拱手讓人？」、「跟中國一樣翻牆啊」，不過也有網友指出「全都轉到臉書來了，今天一堆昨天剛申請帳號的假帳，到處試圖把恩恩爸污名化，全力護航新北，帶風向…」、「處理恩恩事件就沒這麼快速，怕貓姐翻到新北的鍋吧」。

對此新北市研考會指出，除了基於資安考量，市府公務網路原本就會定期檢討各種社交軟體及社群網站的安全問題，進行滾動式調整。並指公民營單位都一樣，這是正常網管作為，只要是非上班使用必要的網站，都會檢討或封鎖，強調封鎖對象絕對沒有針對性，除了兼顧資安，也可避免珍貴頻寬資源被浪費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法