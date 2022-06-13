游錫堃稱雲峰飛彈可打到北京 王定宇：提醒中國霸凌台灣將付代價

民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

2022/06/13 19:28

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃昨（12）日於台灣海外網視訊演講中提及，我國「雲峰飛彈」已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，中國要侵台前須先三思。對此，民進黨立委王定宇今表示，游院長是要提醒中國，不要老是喊打喊殺，你想要霸凌台灣，自己也會付出代價。他也提醒，具備綜合性的能力，才能創造和平空間。

王定宇指出，他長期待在立院外交及國防委員會，必須說，對於我們研製的各形式飛彈、導彈，其射程、能力基本上我們是不評論、不談的，國防部也是這個態度，「我們可以打多遠，我不要讓你知道，可以打到月球、外太空，我們也不用讓別人瞭解。」

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他說，游院長是要提醒中國，不要老是喊打喊殺，你想要霸凌台灣，台灣一定要保衛自己的家園，你也會付出代價，何必做這種窮兵黷武的動作，其真實的立論基礎在此；所以游才會提到，不必做這種傷敵又自損的愚蠢行為，游是和平的積極論。至於我們飛彈可以打多遠，他還是支持國防部不揭露也不評論的做法。

「台灣面對的威脅是真實而巨大的」王定宇強調，我們要做好準備也是必須的，他只能讓納稅人清楚，台灣擁有的能力比想像的多、比想像的好，但還是不夠，面對中國這樣巨大的威脅，永遠都不夠；唯一最需要的，是台灣自己努力防衛自己，國際的結構和氛圍可以壓制這個窮兵黷武的猛獸。

他也認為，最重要的是，中國自己有自覺，要做一個和平的崛起者，還是要成為區域的麻煩製造者，這是中國掌權者自己的選擇，上述這三件事才是影響整個國際和平結構的重要因素，而非台灣的一顆飛彈或一種能力，它是一個綜合性的能力，才能創造和平的空間。

民進黨團副幹事長林靜儀也在黨團輿情回應記者會中指出，對於台灣的國防量能與能力，我們維持根本態度，不主動挑釁，不造成區域和平緊張，但也要有保護自己的能力。

她也說，在總統蔡英文上任後，希望做到國內軍事國防機密保護，讓其他國家願意在軍售對我信任；其次，充足軍力，買適當且需要的武器，並增加軍力訓練；第三，在國防相關產業能有自己的能力，也就是可以自主研發國防武器，包含船艦、訓練機等，這些都是2016年以來相當重要的方向。

林靜儀強調，站在外交及國防委員會委員的立場，她將持續監督國防部在建軍整備、國防武器、國防能量上的充實和精進，也希望朝野政黨和民眾支持軍購，以及國艦國造等重要國防政策。

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