游錫堃：雲峰飛彈可打到北京 中國侵台前須三思

立法院長游錫堃今日視訊演講談及，雲峰飛彈已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，中國要侵台前須先三思。（取自台灣海外網直播）

2022/06/12 10:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院長游錫堃今日於台灣海外網視訊專題演講「防衛意志是護台良方－烏俄戰爭的啟示」，他強調，「自助人助」是烏俄戰爭對台最重要的啟示，台灣人要像烏克蘭一樣，將來犯敵軍打出去。據他所知，雲峰飛彈已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，中國要侵台前須先三思。

游錫堃表示，烏俄戰爭對台灣的啟示，勿恃敵之不來，一定要事先做好準備，烏俄戰爭對印太地區帶來新發展，中國經濟改善後已變成霸權，有侵略本質及天朝心態，就是想要來侵略台灣，台灣不要以為中國不會發動戰爭。

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游錫堃指出，中國不放棄侵略台灣，全球民主國家應該幫助台灣來防衛，必須要「戰略清晰」，要讓中國知道戰爭會付出很大代價，一旦開戰就是與美國、日本、澳洲等國為敵，要讓中國打消侵略台灣的念頭，台灣也要做好準備，不能只靠其他國家。

游錫堃談及，台灣的防衛優勢有海峽天險，中共要打台灣須渡過台海，與俄國打烏克蘭不同，以前他當行政院長時，台灣是要決戰境外，現在已無法決戰境外，當共軍要渡過台灣海峽時，先用反艦飛彈、雄三飛彈將之擊沉，若要登陸時就決戰灘頭，如果真的被登陸成功，台灣每個人要像烏克蘭一樣有必死決心，將來犯敵軍打出去，絕對不讓中國把台灣吞下去。

游錫堃強調，他當行政院長時，台灣的雲峰飛彈已經量產，雲峰飛彈已經可以打到北京，當然台灣沒有要侵略中國，不像蔣介石一樣要反攻大陸，台灣也不會主動去打北京、三峽大壩，但是北京要打台灣前，要先想想台灣已有攻擊北京的能力，所謂「鹿死狗也要喘」，中國不要傷敵八百、自損一千，中國要侵台前須三思。

不過，游錫堃指出，台灣防衛意志常被質疑，目前募兵制有兵源不足問題，台灣役期太短才4個月，反觀新加坡役期24個月，韓國是18個月到23個月，芬蘭12個月以內，外媒《華爾街日報》曾質疑台灣當兵4個月都在除草、掃地搬輪胎，應該檢討募兵制，外國更質疑後備軍人訓練不足。

游錫堃提醒，台灣有國民黨、民眾黨、時代力量等在野黨，有些政黨以台灣主體為主，有的政黨在國家認同方面內部還有意見，台灣還有藍綠互扯的問題。

他提及，如果台灣本身沒有防衛意志，有再好武器軍備和海峽天險也無用，這次烏俄戰爭最重要啟示是「自助人助」，烏克蘭總統澤倫斯基沒有接受流亡，帶領烏克蘭人勇敢抵抗侵略，後來全世界援助才源源不絕。

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