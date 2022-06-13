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    再推2項便民措施 內政部16項戶政業務可線上辦

    內政部再推便民措施。（資料照）

    內政部再推便民措施。（資料照）

    2022/06/13 18:57

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕內政部再推便民措施，內政部今日表示，即日起，當父母行使負擔未成年子女權利義務，有一方因死亡或受監護宣告情形，須變更登記者，只要符合申辦資格，使用自然人憑證，就可在家上網申辦；另外，若房東擔心房客搬家後戶籍未遷出，房屋所有權人即日起可依法線上申請相關事宜，就會將房客全戶的戶籍遷至戶政事務所。

    內政部今日表示，未成年子女權利義務行使負擔登記線上申請，除原有經法院判決（或調解、和解成立）及父母協議變更登記等事由外，為擴大服務對象，這次再增加父或母之一方死亡或受監護宣告時變更登記，經另一方提出申請，由戶所查核戶籍資料，確認死亡登記或監護登記已辦竣後，即辦理變更登記，戶所會再以電子郵件通知申請人，於方便的時間，至全國任一戶所，辦理戶口名簿換發。

    內政部另表示，為了讓房東更放心讓房客設籍，即日起增加線上服務，當房客搬遷而未遷出戶籍時，房屋所有權人只要掃描上傳房屋所有權證明文件，以及同意戶所運用「地政資訊網際網路查詢系統」查核確認房屋所有權內容，經戶所查證房客確實已遷離戶籍地，並辦理後續行方查詢無法查到，就會將房客全戶戶籍遷至戶政事務所，這是依據「戶籍法」第50條第1項規定辦理。而這次加強房東線上申請房客遷移戶籍服務，房東可以更放心的讓房客於租屋後遷入戶籍，有助雙方建立更好的租客關係，達成雙贏的效果。

    內政部表示，2018年迄今已陸續開放戶政線上服務，民眾只要使用自然人憑證，即可在家申辦包括：出生登記、未成年子女權利義務行使負擔登記、監護登記、死亡登記、出生地登記、出境遷出登記、原住民身分（含民族別）登記，及經法院判決（調解、和解）之離婚登記、輔助登記、收養登記、認領登記、終止收養登記、全戶戶籍暫遷戶所登記等16項戶政業務，並將持續檢視增加服務項目。此外，電子戶籍謄本、紙本戶籍謄本、國籍證明、掛失國民身分證，也都可使用自然人憑證線上申請。

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