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    避開年底選舉 高市議會本屆最後一次大會決議8月4日召開

    高市議會程序委員會決議8月4日召開大會。（記者王榮祥翻攝）

    高市議會程序委員會決議8月4日召開大會。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/13 13:12

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會程序委員會議今決議，自8月4日起召開第8次定期大會、會期計70天；另針對市府採購快篩試劑「出包」？影響疫情及造成市民恐慌，程序委員會決定6月21日開臨時會舉行專案報告。

    議會今日舉行第3屆第24次程序委員會議，由議長曾麗燕主持，副議長陸淑美及童燕珍、鄭光峰、朱信強、李順進、韓賜村、劉德林、宋立彬等委員與會。

    因應議員年底改選事宜，議會第8次定期大會依慣例提前召開，經程序委員會討論，決議自8月4日至10月12日舉行，相關議程包括市長施政報告與質詢、各部門業務報告與質詢、市政總質詢及二、三讀會等內容。

    另鑑於市府採購富樂快篩試劑出包，檢驗發生異常，經清點估計約發出10萬劑左右，議員宋立彬、李順進、朱信強及童燕珍認為，市府應向廠商進行追究、及研議相關賠償事宜。

    程序委員會表示，快篩試劑採購出包嚴重影響防疫，市長陳其邁應向議會報告後續相關處理情形，決議於6月21日召開第3屆第10次臨時會，針對富樂新冠肺炎快篩試劑事件舉行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告。

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