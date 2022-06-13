指陳時中確診沒打1922挨批冷血？ 侯友宜：真心盼每個人都不要確診

侯友宜表示，他是真心誠意的還是盼望每一個人不要確診，確診者能夠早日康復。（記者林欣漢攝）

2022/06/13 12:40

〔記者林欣漢／新北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨確診，新北市長侯友宜說，陳時中應該沒有打1922，被外界抨擊冷血；對此，侯友宜今天表示，他是真心誠意的還是盼望每一個人不要確診，確診者能夠早日康復。

侯友宜說，昨天陳時中部長確診，一確定是真的，他就非常希望陳部長能夠早日康復，及早回到工作崗位上，這是他當時心裡以及對外面所說的，面對疫情，不管是哪個人，他都希望不要確診，真的確診了以後也能夠早日康復，國人每一個人都能夠平安健康。

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媒體詢問，會不會覺得有被綠營趁機來圍剿的感覺，對此，侯友宜說，面對所有的事情，他最關心的還是全國，尤其是新北市的市民朋友，讓每一個人都能夠平安健康、不要確診，真的確診了就趕快採取更好、妥善的照顧，讓他能夠回到正常的生活，平安跟健康。

另外，恩恩爸今天再度到新北市消防局聽錄音檔，侯友宜表示，他有要求相關單位，一定要按照規定，全力提供資料給恩恩爸。

媒體還問，國民黨團建議恩恩爸可以提告國賠，對1922的不作為，他們會盡力地協助他來做這個法律訴訟，然後成立1922的調閱小組，不過民進黨說要連新北一起調查；對此，侯友宜表示，立委的意見都尊重，新北市的案件已經交給司法第三公正單位來做整個詳細的了解。

另外，新北市議會民進黨團將發動甲級動員，請侯友宜到議會做專案報告，對此，侯友宜說：「尊重。」

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