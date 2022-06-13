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    廢BRT法院判中市府賠業者952萬元 盧秀燕：前朝與前前朝的爭議

    針對法院一審判市府賠BRT廠商900多萬元，台中市長盧秀燕表示，將努力收拾前朝及前前朝的爭議。（記者歐素美攝）

    針對法院一審判市府賠BRT廠商900多萬元，台中市長盧秀燕表示，將努力收拾前朝及前前朝的爭議。（記者歐素美攝）

    2022/06/13 12:15

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府廢止台中快捷巴士（BRT），林同棪工程顧問公司因被解約向台中市府交通局求償，台中地院日前一審判交通局應給付952多萬元，交通局長葉昭甫表示，將與律師商討後再研議是否上訴；市長盧秀燕今天面對媒詢問則表示，這是前朝與前前朝的爭議，將努力收拾，讓爭議早日結束。

    台中快捷巴士（BRT）在前市長胡志強任內推動，2014年7月28日通車，前長林佳龍上任後認為BRT未能發揮應有效果，於2015年7月8日宣布廢止，改為優化公車道，衍生後續廠商履約官司，除機電標案與廠商仲裁中，林同棪工程顧問公司主張2012年、2013年和交通局陸續簽立台中市快捷巴士（BRT）藍線專案管理及後續路網可行性研究及規畫契約書，後因政策變更停止執行，交通局2016年終止全部契約，依專案管理費第二期款、文宣品款、增加服務費及土建管理費用，求償3857萬5770元。

    交通局則認為第二期款扣罰金額歸責於工程公司，文宣品也是業者未依約提發票、實務照供驗收，主張駁回；法院根據交通局提出部分施工疏漏、品質不佳，認定扣罰款達38萬2911元，而業者求償第二期款、文宣品及土地費部分有理由，經計算後判交通局應給付工程公司952萬6830元。

    盧秀燕今天在大雅區出席活動時面對媒詢問，她表示，BRT爭議及訴訟已有很長時間，很多年了，這是前朝跟前前朝之間的爭議，我是現任市長，就是努力將前面兩個市長發生的爭議把它收拾好，讓爭議早日結束，我努力來收拾。

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