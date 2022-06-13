力拚成立黨團！ 基進黨主席特助宣布參選南市安平、南區議員

基進黨主席特助陳嘉伶宣布投入下屆南市議員選舉，近日馬不停蹄地拜票增加曝光度。（記者王姝琇攝）

2022/06/13 12:24

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣基進黨主席特助陳嘉伶宣布投入南市第9選區（安平、南區）市議員選戰！南市黨部主委李宗霖表示，下屆選戰基進以在南市議會成立黨團（3席）為目標，期盼陳嘉伶再度披上戰袍，為基進拿下關鍵席次。

台灣基進台南黨部於2月中旬公布4位參選下屆市議員名單，包括第2選區黃建昌、第6選區王明彥、第7選區吳依潔、第10選區李宗霖。如今再推出陳嘉伶成為第5位參選人，也為原本競爭就相當激烈的第9選區增添變數。

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李宗霖表示，陳嘉伶東吳法律系畢業，曾任基進黨主席特助、台灣基進發言人，2018年首次投入安平、南區議員選舉，以4860票結果落選，今年將再度披上戰袍，完成當年「對安平、南區的責任以及承諾」。

陳嘉伶表示，2018年落選後，為讓自己更強大，選擇到黨中央跟在主席身邊學習，2020年以黨主席特助身份見證基進的第一場勝利，也見證了基進成功罷韓、創造歷史，這些經歷都讓她比起4年前更加成熟，也帶著更好的自己回到台南。

陳嘉伶說，2018年參選時獲得4860位選民支持，2020年台灣基進也在該選區拿到5960張政黨票，代表基進的聲音在安平、南區是持續增長且備受肯定。對她而言，「對安平、南區還有一份責任沒有完成」，她必須完成當年的任務及承諾。

南市議員第9選區應選6席，現任議員分別是民進黨李啟維、呂維胤、周麗津，以及國民黨林美燕、盧崑福、蔡淑惠，除尋求連任的6人之外，曾任台南市政府副發言人的民進黨籍新人林依婷也加入選戰，另有以無黨籍身份參選的李伯利和莊玉珠，如今基進黨陳嘉伶再披戰袍，讓該選區參選人總計達10人之多，分搶6席次，讓第9選區市議員之戰精彩可期。

台灣基進黨主席特助陳嘉伶宣布投入下屆台南市第9選區議員選戰。（台灣基進提供）

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