片面禁台石斑魚 邱志偉：中國不遵守國際貿易規則劣跡斑斑

中國突然片面宣布即日起禁止台灣石斑魚輸入，立委邱志偉（左2）指控，中國不遵守國際貿易規則劣跡斑斑。（圖由邱志偉服務處提供）

2022/06/13 11:16

〔記者蘇福男／高雄報導〕中國突然片面宣布即日起禁止台灣石斑魚輸入，立委邱志偉指控，中國不遵守國際貿易規則劣跡斑斑，石斑魚事件只是再次證明與中國從事貿易的高度風險，任何與中國的經貿交流，未來都很有可能成為中國的政治籌碼。

行政院長蘇貞昌昨天到屏東縣產區視察石斑魚養殖，農委會主委陳吉仲表示，農委會將祭出3措施因應，包括今年將在屏東東港鹽埔漁港、高雄興達港著手興建冷鏈中心，高雄永安石斑魚養殖面積和產量僅次於屏東，邱志偉表示，近日他也將邀集主管機關到永安瞭解漁民心聲，共商產業輔導措施，包括加工凍儲、產銷調節、內外銷通路拓展，期望能早日將危機化為轉機。

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邱志偉說，這次中國在未提供詳細檢驗報告下，便恣意以檢疫不合格為由，終止台灣石斑魚進口，完全不符國際貿易慣例，他指出，中國自去年4月至今，已數度沒來由地指控我國石斑魚檢疫不合格，即使農委會多次提出證據強調石斑魚安全無虞，但問題出在中國不願與我國檢疫單位對話，總是已讀不回，中國不願遵守國際貿易規則的劣跡斑斑，這才是對中貿易的問題根源。

邱志偉強調，從去年的鳳梨、蓮霧、釋迦到現在的石斑魚，中國這種毫無科學根據，屢次針對台灣的貿易歧視接二連三，箇中理由不言可喻，這種莫須有指控，已傷及我國養殖業者信譽，也確實造成高雄石斑養殖產業的衝擊。

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