為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    片面禁台石斑魚 邱志偉：中國不遵守國際貿易規則劣跡斑斑

    中國突然片面宣布即日起禁止台灣石斑魚輸入，立委邱志偉（左2）指控，中國不遵守國際貿易規則劣跡斑斑。（圖由邱志偉服務處提供）

    中國突然片面宣布即日起禁止台灣石斑魚輸入，立委邱志偉（左2）指控，中國不遵守國際貿易規則劣跡斑斑。（圖由邱志偉服務處提供）

    2022/06/13 11:16

    〔記者蘇福男／高雄報導〕中國突然片面宣布即日起禁止台灣石斑魚輸入，立委邱志偉指控，中國不遵守國際貿易規則劣跡斑斑，石斑魚事件只是再次證明與中國從事貿易的高度風險，任何與中國的經貿交流，未來都很有可能成為中國的政治籌碼。

    行政院長蘇貞昌昨天到屏東縣產區視察石斑魚養殖，農委會主委陳吉仲表示，農委會將祭出3措施因應，包括今年將在屏東東港鹽埔漁港、高雄興達港著手興建冷鏈中心，高雄永安石斑魚養殖面積和產量僅次於屏東，邱志偉表示，近日他也將邀集主管機關到永安瞭解漁民心聲，共商產業輔導措施，包括加工凍儲、產銷調節、內外銷通路拓展，期望能早日將危機化為轉機。

    邱志偉說，這次中國在未提供詳細檢驗報告下，便恣意以檢疫不合格為由，終止台灣石斑魚進口，完全不符國際貿易慣例，他指出，中國自去年4月至今，已數度沒來由地指控我國石斑魚檢疫不合格，即使農委會多次提出證據強調石斑魚安全無虞，但問題出在中國不願與我國檢疫單位對話，總是已讀不回，中國不願遵守國際貿易規則的劣跡斑斑，這才是對中貿易的問題根源。

    邱志偉強調，從去年的鳳梨、蓮霧、釋迦到現在的石斑魚，中國這種毫無科學根據，屢次針對台灣的貿易歧視接二連三，箇中理由不言可喻，這種莫須有指控，已傷及我國養殖業者信譽，也確實造成高雄石斑養殖產業的衝擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    石斑魚拚擴大外銷其他市場 農委會這週討論外銷獎勵
    2022/06/13 10:03

    石斑魚拚擴大外銷其他市場 農委會這週討論外銷獎勵
    石斑魚遭中國禁輸 蘇貞昌：危機就是轉機、助產業「轉大人」
    2022/06/12 23:12

    石斑魚遭中國禁輸 蘇貞昌：危機就是轉機、助產業「轉大人」

    玉山盃》恭喜新北市奪下玉山盃冠軍
    中國突禁我國石斑魚！矢板明夫：又一次有計劃的政治打擊
    2022/06/12 23:10

    中國突禁我國石斑魚！矢板明夫：又一次有計劃的政治打擊
    陳吉仲：126億打造冷鏈物流 布局石斑魚通路
    2022/06/12 22:14

    陳吉仲：126億打造冷鏈物流 布局石斑魚通路

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播