母雞沒下落、先找小小雞！國民黨高市黨部首度推暑期「實習」

國民黨高市黨部首度推出「大學生公共事務暑期實習計畫」。（記者王榮祥攝）

2022/06/13 11:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長人選遲遲未定，基層則頻頻發聲要求耕耘地方，國民黨高市黨部感受到支持者期待，首度推出「大學生公共事務實習計畫」，公開招募設籍高雄的大學生、青年，暑假期間到市黨部實習。

黨部進一步指出，會安排多項專業課程充實技能，同時有機會在第一線見習公共事務，期間也會提供津貼、餐食補貼、保險等，實習結束後，針對有興趣參與政治工作的朋友，也會協助媒合至民代服務處，歡迎18-30歲青年報名參加。

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市黨部主委許福明表示，過去黨中央曾辦過大學生政治實習，獲得熱烈回響，高雄黨部則率地方之先，首度推出實習方案。

他說，主要是希望拉近與年輕朋友的距離、也傾聽青年朋友的聲音，希望爭取更多年輕朋友加入，讓國民黨有不一樣的氣象。

市黨部三組總幹事張永杰表示，主委許福明上任後積極推動青年相關事務，包含招募青年入黨、青年黨員聯誼、青年議題小組籌備，希望透過實習方式，讓青年夥伴在尚未出社會前、實際參與公共事務工作，讓對公共事務有興趣的夥伴，能有更多了解的機會與平台，也為國民黨增添新血與人才。

市黨部大學生實習計畫即日起開放報名，將根據報名資料做審核後、進入第二階段面試；招募對象為18-30歲大專院校在學生（含應屆生及研究所），實習時間約8週。

國民黨高市黨部首度推出「大學生公共事務暑期實習計畫」。（記者王榮祥翻攝）

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