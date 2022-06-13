中市府會成立捷運推動小組 蔡其昌：第一次開會先查有無弊案？

立法院副院長蔡其昌表示，加入捷運推動小組第一件事就是要查有無弊案。（資料照）

2022/06/13 09:27

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會通過無黨籍議員陳廷秀提案，要求市府儘速成立「捷運推動小組」，同時邀請８位市籍的立委加入，參選市長的立法院副院長蔡其昌表示黨籍立委都會參加，但第一天的會議就會先要求「捷運藍線是否涉及弊案請先說明清楚」。

對此，台中市交通局長葉昭甫表示，昨天提案才剛通過，未來小組會議以何種方式呈現仍待內部討論，歡迎立委提出質疑，但就像在議會他也說明過多次，台中捷運藍線沒有弊案，如果有弊案也不敢送中央，不會擔心立委的質疑。

請繼續往下閱讀...

目前因確診居隔中的蔡其昌表示，連日來很多民眾跟他反應，台中府要成立捷運推動小組，應該先把自己的問題查清楚，中央一再要求市府說明一些疑點，但市府一再用同樣的答案再送中央，這樣怎麼可能中央會通過?

民進黨議員張家銨也說，老師給了考卷，但學生寫錯了重考卻又寫一樣的答案出去，這樣不是拚過關，而是拚退件，市府所謂「萬事俱備只等中央」，根本是卸責。

對此，交通局長葉昭甫說，所有資料都是公開的，市府沒有「拚退件」，而是希望能快速過關，所有問題在議會都說的很清楚，未來在捷運推動小組也是會說明清楚。

台中市交通局長葉昭甫表示中捷藍線路線變化沒有弊端，已經一再說明，未來推動小組成立也一樣會再次說明。（資料照，中市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法