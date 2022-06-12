柯文哲想見「這個人」 子弟兵賴香伶帶口信

賴香伶（左）拜會羅智強（右），賴代轉代柯文哲口信。（記者李容萍攝）

2022/06/12 23:06

〔記者李容萍／桃園報導〕民眾黨桃園市長參選人賴香伶，今（12）日下午拜會國民黨前台北市議員羅智強，並參訪羅智強成立的「桃園疫情關懷中心」，兩人相見歡，互贈「義民聯盟」毛巾及「真愛台灣」的T恤、帽子、祈福的福氣茶包與口罩。賴香伶並帶上台北市長柯文哲要與羅見面、要一起聊聊近日所見所聞的口信。

會中，羅智強稱賴香伶是「老朋友」，並表示，當前桃園民眾擔心疫情健康威脅和生活壓力很大，他走過的商圈，攤商說物價上漲、成本高，疫情下生意凋零，快活不下去，民眾擔心生計斷糧、斷炊，關懷疫情是不分黨派，他在祈福桃園時，也歡迎參選、未參選的人，不分政黨一起來關心桃園疫情。

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賴香伶表示，桃園是國門第一線，因疫情造成相當大的衝擊，這陣子看到羅智強的桃園祈福行腳，感受到羅貼近基層、與民眾站在一起，因此向羅請益交流，尤其疫情衝擊桃園產業很大，邊境封鎖造成機場地勤員工及航空產業鏈衝擊下，國門損失慘重，疫情也衝擊民眾生活需求，地方資源不夠，後續紓困有待努力。

賴香伶說，產業、勞工生計都受影響，紓困、復甦都還要繼續努力，羅智強成立疫情關懷中心，民眾黨也成立「疫情服務隊」、「共享車隊服務」，為民眾提供協助，她此行也帶來一些防疫物資，希望與羅共襄盛舉，將防疫物資提供給有需要的人。

賴香伶也向羅智強表達柯文哲要與羅見面的口信，提到柯文哲表示最近被民進黨台北市議員一直攻擊，柯認為羅是台北市議會議員裡最理性的，要她轉達如果羅有時間，由她安排柯、羅兩人見面。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左）拜會國民黨前台北市議員羅智強（右），兩人互贈「義民聯盟」毛巾及「真愛台灣」的T恤、帽子等物。（記者李容萍攝）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（右）拜會國民黨前台北市議員羅智強（左），兩人互贈「義民聯盟」毛巾及「真愛台灣」的T恤、帽子等物。（記者李容萍攝）

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