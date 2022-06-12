立陶宛經濟部政次今晨抵台 深化經貿合作關係

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（前左）12日清晨率團搭機抵台，外交部次長曾厚仁（前右）代表前往桃園機場接機，聶琉嫻娜一行抵台後將展開為期4天深化雙邊經貿合作的訪問。（記者朱沛雄攝）

2022/06/12 07:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）今天率立陶宛官員及重要科技企業領袖，一行10人今（12）日清晨6時48分搭乘華航抵台，展開為期4天訪問。訪團任務在於探索立台雙方在經貿投資、產業對接與供應鏈安全等領域的合作契機。

這是我國去年11月開設「駐立陶宛台灣代表處」後，立陶宛政府首位來訪的次長級經貿官員。代表處開設後，台灣和立陶宛互動頻繁，國發會主委龔明鑫去年率「中東歐三國經貿投資考察團」訪問立陶宛；今年5月經濟部政次陳正祺再度率團赴訪，並和聶琉嫻娜召開首屆「台立次長級經濟對話」。

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外交部政次曾厚仁今赴桃園機場歡迎訪團，聶琉嫻娜步入候機室時面帶笑容，主動有力地和曾厚仁握手致意，我駐立陶宛代表黃鈞耀陪同訪團返台。聶琉嫻娜未在機場發表談話。

聶琉嫻娜是立陶宛政治人物，曾擔任立陶宛前總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė）的首席外交政策顧問。聶琉嫻娜在2015年至2020年期間擔任立陶宛駐歐盟大使，2020年9月至12月擔任‎‎外交部‎‎秘書長。

外交部說明，聶琉嫻娜此次偕立陶宛高科技業者代表訪台，將拜會我國政府經貿相關部會，參訪關鍵產業優勢企業，深化經貿合作。外交部強調，台灣與立陶宛深切體會唯有全球民主夥伴團結一致，才能堅守彼此共同珍視的自由民主價值，將透過此次訪問促進民主夥伴團結與韌性，邁向互惠互利的永續未來。

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（左3）12日清晨率團搭機抵台，外交部次長曾厚仁（右）代表前往桃園機場接機，聶琉嫻娜一行抵台後將展開為期4天深化雙邊經貿合作的訪問。（記者朱沛雄攝）

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）今（12）率立陶宛官員及重要科技企業領袖，一行10人於清晨6時許抵台展開訪問。外交部政次曾厚仁接機。（外交部提供）

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