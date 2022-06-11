台大教授邱榮舉：按桃園閩客輪政傳統 下屆市長該由客家人擔任

民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今拜會前立委鄭寶清（圖左）還致贈蛋糕，祝福他初選過關，台大教授邱榮舉（圖右）也陪同。（記者謝武雄攝）

2022/06/11 13:15

〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今拜會前立委鄭寶清，由於兩人是客家人，也就客家文化保存、居住正義、勞工及青年就業等問題交換意見，由於鄭寶清正在參加黨內初選，賴香伶也致贈蛋糕祝他順利出線，到場的台大教授邱榮舉也認為，桃園有閩客輪政的傳統，這屆市長應該由客家人擔任。

賴香伶受訪時表示，她是苗栗客家人，鄭寶清也是客家人，兩人剛剛談到明年在桃園舉辦的客家博覽會，從現在開始，兩人可以就這樣的方向來努力，另外，她們也交換有關桃園居住正義、勞公權益處境，那當然也包括城市的規劃。

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賴香伶說，鄭寶清的專長是CEO，她這方面可以向鄭學習很多，當然更希望說，執政的民進黨能夠透過民主機制產生桃園市長候選人，如果是鄭寶清博士出線，相信是一個很良性的競爭，而且是會讓桃園市民看到優質選風，如果沒有透過這個機制讓鄭寶清出線，她覺得太可惜了。

她說，兩人要互相砥礪，希望鄭寶清在未來有機會成為可敬對手，一起為桃園市政、還有市民的福祉來努力，整體上桃園是勞工大市，過去她跟鄭寶清曾一起為勞工朋友付出，特別是基層朋友工作機會，居住環境優化、居住正義、青年就業等問題，都是兩人共同擘劃的藍圖，希望大家用政策來選市長，優質的選舉來帶台灣政治化的改變，這是共同願景。

鄭寶清則推崇賴香伶從勞工運動開始，在桃園生根、勤走基層，得到很多市民朋友支持，她在行動上面的努力，有辦法跟市民連結，這個都是地方自治的精神，鄭說，地方自治就是要希望不要是需求的了解地方的需求，才能做出適當的決策，桃園市是發展潛力很大的城市，他會用產官學的力量讓產業升級。

鄭寶清也提到，最重要的是能夠建構一個國際城市，尤其希望桃園能夠變成國際金融中心，雖然桃園市是國門之都，但大多來賓都是國門不入，怎麼讓桃園經濟大發展，讓下一代看到未來，這是兩人共同的期待。

鄭寶清說，希望全台灣的焦點在桃園、全世界的焦點也在桃園，讓年輕人看到未來，因此他和賴香伶提出居住正義，他們是全台灣第一個提出住宅法修法，修法讓容積換住宅，能夠幫年輕人買房子，讓他們再桃園生根、立業，這才是我們最大期待。

客家「還我母語運動」發起人邱榮舉則強調，他是無黨無派，無論是賴香伶、鄭寶清都是優秀的客家人才、都值得推薦，以往桃園為南北均衡、地方和諧會有閩客輪政的傳統，下屆桃園市長由客家人擔任，可以促進地方團結。

民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶、前立委鄭寶清（圖右）研讀客家雜誌，還彼此交換意見。（記者謝武雄攝）

民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶受訪時推崇前立委鄭寶清（圖右）是很好的對手，不代表民進黨參選太可惜。（記者謝武雄攝）

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