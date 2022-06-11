新竹市副市長沈慧虹否認財產申報不實 將提告捍衛清白

新竹市副市長沈慧虹今天召開記者會並否認有財產申報不實情形，對網路惡質造謠將提告捍衛清白。（記者洪美秀攝）

2022/06/11 12:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市副市長沈慧虹近期捲入財產申報不實疑雲，市府與沈慧虹今天召開記者會捍衛清白及澄清網路不實訊息，並說明所有財產申報並無不實，沈慧虹對於網路散佈的不實訊息，並將提告、遏止抹黑的惡質文化。

沈慧虹說，她是30多年的公務員，堅持守法與清廉，針對財產申報，一因母親遺產贈與，一因是保險公司出錯，並無申報不實，因母親一生勤儉持家的積蓄過世後留給子女，卻被抹黑成不實收入，讓她無法接受。

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沈慧虹說，她是公務員，從基層做起，並堅持清廉原則，過去擔任公職的財產申報從未有過爭議，即使擔任副市長職務也兢兢業業，近期卻因部分媒體對她未來動向有些假設，網路就出現惡質的抹黑、人身攻擊，「沒想到網路霸凌離我這麼近，我認為這是台灣政治最醜陋、惡質的抹黑文化。」

針對網路上對其財產申報的不實影射，沈慧虹也澄清說，針對有人指出她一年存款加還債超過350萬，她也秀出107、108年的資料，並表示她並沒有任何不法獲利。她說，108年財產增加是因當年初母親過世，而有相關財產的處分，她的兩個弟弟認為母親留下來的現金與存款，因都有共同照顧母親，因此進行財產平均分配。

至於針對保單依法申報部分，沈慧虹說，從106年開始，她就使用監察院財產網路申報系統的授權介接資料申報。而當時保險公司上傳資料，將保險契約的準備金借款，不論主約或附約均上傳，108年，保險公司發現錯誤主動更正，所以有前後年度債務減少，並無申報不實問題。

對於鉅額債務問題，則是她與前夫的私人情形，她在離婚後將原本共有的房屋贈與前夫，但不希望此事對前夫及其家人造成困擾。她也強調，對任何的汙衊與毀謗，她會採取法律行動捍衛自身名譽，呼籲造謠、抹黑的惡質行為立即停止。

新竹市副市長沈慧虹今天召開記者會並否認有財產申報不實情形，對網路惡質造謠將提告捍衛清白。（記者洪美秀攝）

新竹市副市長沈慧虹今天召開記者會並否認有財產申報不實情形，對網路惡質造謠將提告捍衛清白。並出示所有財產申報資料。（記者洪美秀攝）

新竹市副市長沈慧虹今天召開記者會並否認有財產申報不實情形，對網路惡質造謠將提告捍衛清白。並出示所有財產申報資料。（記者洪美秀攝）

新竹市副市長沈慧虹今天召開記者會並否認有財產申報不實情形，對網路惡質造謠將提告捍衛清白。並出示所有財產申報資料。（記者洪美秀攝）

新竹市副市長沈慧虹今天召開記者會並否認有財產申報不實情形，對網路惡質造謠將提告捍衛清白。並出示所有財產申報資料。（記者洪美秀攝）

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