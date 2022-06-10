前中選會主委黃石城告別式 賴清德出席代頒總統褒揚令

前彰化縣縣長、中選會主委黃石城上個月辭世，家屬在彰化大村舉行告別式，副總統賴清德（左）今代表總統前往頒發褒揚令，表彰其一生對國家社會奉獻。（記者陳冠備攝）

2022/06/10 16:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕曾任彰化縣長、中選會主委的黃石城上個月辭世，今（10日）在故鄉彰化大村舉行告別式，副總統賴清德代表總統蔡英文前往頒發褒揚令，表彰其一生對國家社會奉獻。賴清德談到，黃石城先生堅持公平正義，得以讓台灣民主最動盪不安時代，完成第一次的政黨輪替，雖然他已離開，但精神與我們同在。

黃石城告別式在其故鄉彰化縣大村鄉新興村的老家三合院舉辦，副總統賴清德、彰化縣副縣長洪榮章、立委陳素月等民間社團，近千人士前往弔唁，現場也播放起黃石城一生的追思影片，讓眾人感傷不捨，隨後賴清德頒給家屬褒揚令。

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賴清德表示，黃石城先生出生時是一塊白布，今天邁向人生終點，這塊白布一點都沒染黑，大家都很敬佩，是人人尊重的人格者，黃一生追求公平正義，恪守倫理道德，重視仁愛信義，更成立台灣傳統基金會推廣，他今天代表蔡英文總統前來頒發褒揚令，表彰黃石城先生一生對國家社會奉獻。

賴清德也推崇黃石城任彰化縣長時政績，因表現傑出，獲時任總統禮聘擔任中選會主委，而其擔任主委期間，正是台灣民主進步歷史中最動盪不安時代，包括2000年總統大選第一次政黨輪替，及第二次大選後，社會對選舉不滿發生大規模抗爭運動，均是仰賴黃石城正義，堅貞、不偏不倚精神，才讓選舉順利落幕，雖然現在走到人生終點，但精神與我們同在。

黃石城兒子黃偉峰表示，父親在世時常說：「敗根的樹，風吹就倒，一個人若沒原則，就容易逐波人世間，所以他堅持『倫理道德，公平正義』這八字」，他也常說：「阿爸留給你的，不是萬貫家產，而是做人處世道理」，因此身為後代的他們必定恪守其遺志。

黃石城1935年出生於彰化大村鄉，從東吳大學畢業後即投入政壇，曾任第9、10屆彰化縣縣長、行政院政務委員、總統府國策顧問、中央選舉委員會主委等，黃石城淡出政壇後成立「台灣傳統基金會」，意在推廣傳統倫理道德觀。黃石城妻子陳照娥女士曾任國大代表、台灣省政府政務委員，其女兒黃文玲曾擔任立委，兒子黃偉峰擔任外交官，現為駐瑞士代表。

副總統賴清德頒發褒揚令時指出，黃石城擔任中選會主委期間，正是台灣民主進步歷史中最動盪不安時代，因其堅持公平正義精神，才能順利完成政黨輪替。（記者陳冠備攝）

黃石城兒子黃偉峰代表家屬致詞。（記者陳冠備攝）

前彰化縣長、中選會主委黃石城於5月6日在台大醫院辭世，享壽88歲。（資料照）

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