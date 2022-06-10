為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    前中選會主委黃石城告別式 賴清德出席代頒總統褒揚令

    前彰化縣縣長、中選會主委黃石城上個月辭世，家屬在彰化大村舉行告別式，副總統賴清德（左）今代表總統前往頒發褒揚令，表彰其一生對國家社會奉獻。（記者陳冠備攝）

    前彰化縣縣長、中選會主委黃石城上個月辭世，家屬在彰化大村舉行告別式，副總統賴清德（左）今代表總統前往頒發褒揚令，表彰其一生對國家社會奉獻。（記者陳冠備攝）

    2022/06/10 16:04

    〔記者陳冠備／彰化報導〕曾任彰化縣長、中選會主委的黃石城上個月辭世，今（10日）在故鄉彰化大村舉行告別式，副總統賴清德代表總統蔡英文前往頒發褒揚令，表彰其一生對國家社會奉獻。賴清德談到，黃石城先生堅持公平正義，得以讓台灣民主最動盪不安時代，完成第一次的政黨輪替，雖然他已離開，但精神與我們同在。

    黃石城告別式在其故鄉彰化縣大村鄉新興村的老家三合院舉辦，副總統賴清德、彰化縣副縣長洪榮章、立委陳素月等民間社團，近千人士前往弔唁，現場也播放起黃石城一生的追思影片，讓眾人感傷不捨，隨後賴清德頒給家屬褒揚令。

    賴清德表示，黃石城先生出生時是一塊白布，今天邁向人生終點，這塊白布一點都沒染黑，大家都很敬佩，是人人尊重的人格者，黃一生追求公平正義，恪守倫理道德，重視仁愛信義，更成立台灣傳統基金會推廣，他今天代表蔡英文總統前來頒發褒揚令，表彰黃石城先生一生對國家社會奉獻。

    賴清德也推崇黃石城任彰化縣長時政績，因表現傑出，獲時任總統禮聘擔任中選會主委，而其擔任主委期間，正是台灣民主進步歷史中最動盪不安時代，包括2000年總統大選第一次政黨輪替，及第二次大選後，社會對選舉不滿發生大規模抗爭運動，均是仰賴黃石城正義，堅貞、不偏不倚精神，才讓選舉順利落幕，雖然現在走到人生終點，但精神與我們同在。

    黃石城兒子黃偉峰表示，父親在世時常說：「敗根的樹，風吹就倒，一個人若沒原則，就容易逐波人世間，所以他堅持『倫理道德，公平正義』這八字」，他也常說：「阿爸留給你的，不是萬貫家產，而是做人處世道理」，因此身為後代的他們必定恪守其遺志。

    黃石城1935年出生於彰化大村鄉，從東吳大學畢業後即投入政壇，曾任第9、10屆彰化縣縣長、行政院政務委員、總統府國策顧問、中央選舉委員會主委等，黃石城淡出政壇後成立「台灣傳統基金會」，意在推廣傳統倫理道德觀。黃石城妻子陳照娥女士曾任國大代表、台灣省政府政務委員，其女兒黃文玲曾擔任立委，兒子黃偉峰擔任外交官，現為駐瑞士代表。

    副總統賴清德頒發褒揚令時指出，黃石城擔任中選會主委期間，正是台灣民主進步歷史中最動盪不安時代，因其堅持公平正義精神，才能順利完成政黨輪替。（記者陳冠備攝）

    副總統賴清德頒發褒揚令時指出，黃石城擔任中選會主委期間，正是台灣民主進步歷史中最動盪不安時代，因其堅持公平正義精神，才能順利完成政黨輪替。（記者陳冠備攝）

    黃石城兒子黃偉峰代表家屬致詞。（記者陳冠備攝）

    黃石城兒子黃偉峰代表家屬致詞。（記者陳冠備攝）

    前彰化縣長、中選會主委黃石城於5月6日在台大醫院辭世，享壽88歲。（資料照）

    前彰化縣長、中選會主委黃石城於5月6日在台大醫院辭世，享壽88歲。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賴神來了！直球回應蔡賴不合傳聞 賴清德「政治最大考驗」在2024？｜【官我什麼事】
    2022/06/10 10:00

    賴神來了！直球回應蔡賴不合傳聞 賴清德「政治最大考驗」在2024？｜【官我什麼事】
    本土＋76539、145死／賴清德：拚24小時內給藥
    2022/05/30 05:30

    本土＋76539、145死／賴清德：拚24小時內給藥

    「NASA未來概念襪」穿上就能腳底按摩
    「粉紅超跑」明起駕 賴清德建議香燈腳「今可以先快篩」
    2022/05/19 12:13

    「粉紅超跑」明起駕 賴清德建議香燈腳「今可以先快篩」
    藍營批賴清德年初拿防疫物資援外 他諷：拿明朝劍斬清朝官
    2022/05/11 21:47

    藍營批賴清德年初拿防疫物資援外 他諷：拿明朝劍斬清朝官

    國門特區 桃園南崁國際企業置產首選
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播