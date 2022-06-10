台蘋買家爆中資疑雲 林楚茵掀黑幕：霸王硬上弓？

林楚茵質疑，台蘋向我國政府送案前就先發易主聲明，因此要求相關單位釐清中資疑慮。（記者陳政宇攝）

2022/06/10 12:30

〔記者陳政宇／台北報導〕外傳台灣「蘋果新聞網」（以下簡稱台蘋）出售給新加坡商人潘杰賢以及港商黃浩，外界質疑該筆買賣有中資涉入。對此，立法院民進黨團副書記長林楚茵今（10）日質疑，台蘋向我國政府送案前就先發易主聲明，難道用這種「霸王硬上弓」的方式就能促成這筆交易嗎？因此要求經濟部和國安單位釐清「假港資、真中資」的疑慮。

針對台蘋的易主疑慮，媒體人出身的林楚茵今日上午在民進黨團記者會上指出，今天記者會最重要的就是媒體記者參與，對「蘋果新聞網」來說，最重要的資產除了硬體，還有公司的員工，自己也曾遇過公司經營權交接，因此肯定台蘋對員工權益的保障。

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話鋒一轉，林楚茵強調，台灣是一個有法制的國家，「蘋果新聞網」8日發佈新聞稿後，她立刻徵詢經濟部商業司和投審會，目前他們在聲明中提到的這位買方尚未送案，「蘋果新聞網」作為港資台灣的分公司，其經營權變更必須經過台灣的法規，要先送案到投審會、再依規定來審查。

「現在到底是什麼狀況？」林楚茵質疑，「蘋果新聞網」先發新聞稿表示已經有買家，但詢問經濟部商業司和投審會，案子都還沒送來，難道用這種先發聲明、或霸王硬上弓的方式，這筆買賣和交易就能完成嗎？

林處茵並指出，香港「蘋果日報」現在之所以遭到清算，是因為「港版國安法」，他們的老闆黎智英現在在監獄，「香港商蘋果日報出版發展有限公司」台灣分公司真正的買家是誰，台灣這裡沒有收到送件，「請問這位買家是到監獄跟黎智英談過了嗎？這些疑點在聲明中其實沒看到」。

據此，林楚茵也要求經濟部和國安單位，針對這筆交易必須要好好查清楚，過去台灣也關注是否有「假港資、真中資」的問題，不論是媒體或其他商業投資行為，在這個部分都必須要好好釐清。

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