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    首頁　>　政治

    中國從不放棄武力犯台 蘇貞昌：對抗強大惡鄰 備戰才能止戰

    行政院長蘇貞昌表示，中國從不放棄武力對付台灣，政府非常努力地做好各種因應，防衛台灣主權，防護國民的安全，只有備戰才能止戰。（記者田裕華攝）

    行政院長蘇貞昌表示，中國從不放棄武力對付台灣，政府非常努力地做好各種因應，防衛台灣主權，防護國民的安全，只有備戰才能止戰。（記者田裕華攝）

    2022/06/10 11:57

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕日本跟韓國民眾都有高達73%認為中國可能會武力犯台，行政院長蘇貞昌今天在基隆參觀城市博覽會受訪時表示，中國從不放棄武力對付台灣，政府非常努力地做好各種因應，防衛台灣主權，防護國民的安全，只有備戰才能止戰；最近接待國際友人，他們也都一再肯定台灣自我防衛的勇氣，對抗強大惡鄰的正確做法。

    蘇貞昌指出，中國從不放棄武力對付台灣，都已經公開說過，一而再地展現出猙獰的嘴臉，而正因為這樣，所以蔡英文總統領導下，政府非常努力地做好各種因應，防衛台灣主權，防護國民的安全措施從不懈怠，只有備戰才能止戰。

    另外一方面，全國的主流民意清清楚楚地知道，要自己做好防衛，最近接待一波又一波的國際友人，像昨天接待法國的參議院議員的訪問團，前幾天接待斯洛伐克的訪問團，他們也都一再肯定台灣自我防衛的勇氣，對抗強大惡鄰的正確做法。

    同時，台灣民眾已經看清楚，中國那種所謂九二共識、台灣方案，就是要統一台灣，很高興看到在野黨也能夠往主流民意靠攏，也能夠清楚地知道中國飛機、武力軍艦繞台都是不對的，也能夠大家一起團結對外，大家減少跟中國唱和，這是對的。

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