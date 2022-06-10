問鼎2024 賴清德：最大挑戰還沒到、與蔡總統互動佳

被詢及在政治上最困難的挑戰是什麼？副總統賴清德說，2015年他碰到台南市議長賄選案固然艱辛，但「也許不會是我政治生涯裡面最大的，我最大的挑戰，也許還沒有到！」（圖擷取自【自由追新聞】《官我什麼事》影片）

2022/06/10 11:34

〔記者李欣芳／台北報導〕被視為民進黨下屆總統選舉最熱門人選的副總統賴清德，接受自由電子報《官我什麼事》節目獨家專訪，專訪內容在今天上午播出，被詢及在政治上最困難的挑戰是什麼？賴清德說，2015年他碰到台南市議長賄選案固然艱辛，但「也許不會是我政治生涯裡面最大的，我最大的挑戰，也許還沒有到！」

賴清德問鼎2024總統大選，要過2關，首先，是通過民進黨黨內初選，其次是打贏總統大選，他接受專訪的上述談話引發矚目。

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外界關切賴清德與總統蔡英文是否有心結？被詢及2019年民進黨總統初選，曾與蔡總統在民進黨內競爭，這些年有沒有被關起門來大刑伺候？賴清德說，選舉完畢的謝票行程中，在高雄或在台南，其實蔡總統都公開的肯定民進黨的初選啦，「她後來選我擔任她的副手，我們共同打這場選戰，也贏得國人的支持」。

賴清德說，後來他大概在2月份前往美國，參加美國祈禱早餐會，總統也很幫忙，包括請外交部、請國安會大力協助，「一方面國安會保護我的安全，那外交部也協助安排一些行程。」

賴清德提及，曾經有一次，總統有事情直接到他辦公室來，就說她有一段時間沒上來，所以來跟他聊天，雙方談到了去宏都拉斯，去參加卡絲楚總統就職典禮，「那蔡總統也跟我分析了很多事情，所以基本上我們彼此之間的互動，是很好沒有問題」，「沒有什麼小說的劇情」。

主持人詢問，從政這麼久，覺得最困難的政治上的挑戰是什麼？2015年面對台南市議長賄選案的心路歷程？

賴清德說，「這固然辛苦，但我覺得也還好耶」，因為老早就知道，因為那一場選舉是違法的選舉，因為民進黨很多人被接觸，沒有接受賄賂的本黨議員會來跟他說，所以其實我們是掌握了事實，也掌握了證據。

他說，在這種情況下，「我必須要藉這個機會去進行一場地方的黑金改革，後來我們也得到蔡總統的支持」，然後通過了記名投票，議會正副議長的選舉，另外，也有人提到，之前因為小型工程款，他沒有屈服在議會的壓力之下，這對他來講當然是一個很大的挑戰，不過他知道民意之所在，一點也無畏懼。

賴清德說，他之前在地方碰到的事情，固然艱辛，但也許不會是他政治生涯裡面最大的，「我最大的挑戰，也許還沒有到！」

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