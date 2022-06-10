台蘋網易主傳有中資疑慮 時力盼蔡總統勿成歷史罪人

時代力量立委陳椒華（右2）、秘書長白卿芬（右1）、台北市議員參選人劉仕傑（左1）與林柏勛（左2）今（10）日召開「莫讓中資黑手掌控台灣蘋果新聞網，政府應維繫新聞自由與保障個資安全」記者會，呼籲總統蔡英文扛起時代的責任，莫成為歷史的罪人，力阻台蘋交易案生效，嚴防中國滲透，堅定捍衛台灣自由。（陳椒華國會辦公室提供）

2022/06/10 11:07

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣「蘋果新聞網」（以下簡稱台蘋）8日聲明，已完成與新東家的交接，外界指出該交易由17Live共同創辦人潘杰賢與香港商人黃浩共同出資收購。時代力量立委陳椒華今（10）日直指，黃浩是否為中資引發台灣社會質疑，蘋果內部資訊是否會落入中國手中，進而操弄台灣社會內部分裂也讓人憂心，時代力量呼籲總統蔡英文應扛起時代責任，勿成歷史的罪人，由國安會成立專案小組，力阻交易案生效，嚴防中國滲透，堅定捍衛台灣自由。

時代力量立委陳椒華、秘書長白卿芬、台北市議員參選人劉仕傑與林柏勛今（10）日召開「莫讓中資黑手掌控台灣蘋果新聞網，政府應維繫新聞自由與保障個資安全」記者會。

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陳椒華指出，台蘋傳售17Live共同創辦人潘杰賢與香港商人黃浩，但台蘋過去累積許多台灣政商要角個資與採訪內容，部分隱私不能見諸報端者，讓人質疑是否會因港資接手，而全數落入中國手中並加以利用。這不僅涉及台灣媒體是否被中國滲透的危機，更可能讓台灣人民個資或隱私遭受侵害，落入中國手中。

陳椒華強調，此事攸關國安，時代力量要求政府明確表態反對交易，並要求蔡總統與國安會應立刻成立專案小組，力阻交易案生效。去年12月，我國文化部發函禁止台蘋跨境傳輸個資，今日疑似中資黑手不必再透過香港母公司登陸台灣，而是直接收購，危害更勝以往。當今台灣媒體多面臨經營困境，賺錢可能性微乎其微，那港商不為賺錢是為什麼？稱服務台灣社會太過牽強也難以服眾。面對中國滲透威脅與日俱增，媒體成為中共必爭之地，台蘋收購一事我國政府絕不能坐視。

白卿芬直指，近年中資以僑外資名義滲透我國各個產業以及國家基礎建設，無論產業界或學術界，都頻傳遭滲透，方式跟管道之多元防不勝防。而其中，中資假冒僑外資繞道取得台灣產業案例更是屢見不鮮，包括過去時代力量揭露的科學城物流、高雄港碼頭案等，現在台蘋被收購，也讓人憂心，會不會又是另一件「假外資、真中資」的案件，也更凸顯政府有把關的責任。

白卿芬說，時代力量呼籲政府應參考美國投審會之設計，將投審會的機關層級提升，並將範圍擴大到國安審查，訂定罰則落實主動調查。美國前總統歐巴馬在位時期，就曾經擋下一家遭中資收購的德國科技公司，主因就是考量到有國安疑慮。近期俄羅斯侵略烏克蘭後，國際情勢對中國更加不利，因此，對中國而言，最好的方式就是從內部瓦解台灣，即可從全球圍堵下輕易地併吞台灣。以媒體製造台灣社會內部分裂，就是中國最高CP值的策略。

林柏勛提到，最近有長期在台蘋工作的前員工爆料，蘋果內部掌握很多政商相關資料都有建檔，裡面許多機敏資訊。若是爆料或查證中的資料，一旦經轉移輕易讓中國掌握，無論有所聞或養案中的案件，一旦透過爆料就可以左右台灣政局及輿論的方向。這些可以左右政壇、企業的資料，若落入中國手中，不需要一發子彈或一顆飛彈，不費吹灰之力就能擾亂台灣安定，後果不堪設想。

劉仕傑認為，過去大家基於對壹傳媒的信任，將爆料交給台蘋，甚至以筆名撰寫批判中共政權的文章。未來若因經營權移轉，資料落入境外敵對勢力或關係緊密者手中，難保這些人不會受到威脅，因而做出危害國安的行為，無論記者、消息來源或社論作者，恐都難逃國安法的魔爪，政商人士、專家學者、報社員工，未來恐都將生活在恐懼之中。

劉仕傑強調，台蘋經營權必須符合我國法規，任何外資併購都需經投審會同意。但是，今天台蘋易主，不單純只是投資台灣的議題，這議題的大是大非，必須由總統主導的國安會以國安層級面對。他沉痛呼籲蔡總統，在面對威權、捍衛民主的第一步，就是正視台蘋易主這議題開始做起。今天不面對，明天台灣就是第二個香港。

時代力量立委陳椒華（中）、秘書長白卿芬（右）、台北市議員參選人劉仕傑與林柏勛（左）今（10）日召開「莫讓中資黑手掌控台灣蘋果新聞網，政府應維繫新聞自由與保障個資安全」記者會，呼籲總統蔡英文扛起時代的責任，莫成為歷史的罪人，力阻台蘋交易案生效，嚴防中國滲透，堅定捍衛台灣自由。（陳椒華國會辦公室提供）

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