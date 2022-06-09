國台辦稱「九二共識」不容扭曲 國民黨：「一中各表」基礎上求同尊異

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2022/06/09 19:03

〔記者施曉光／台北報導〕正在美國訪問的國民黨主席朱立倫，日前銓釋「九二共識」就像美國的一中政策，是「沒有共識的共識」、「創造性模糊」，今天被中國國台辦以「『九二共識』不容任意扭曲」回應，並強調兩岸事務是「家裡事、不需假手外人」，國民黨回應，該黨將延續2005年「連胡五項願景」以及前總統馬英九主政期間「親美、友日、和中」的基本方針，在「九二共識、一中各表」基礎上，推動兩岸「求同存異」進一步走向「求同尊異」。

國民黨並強調，自兩岸破冰以來，該黨堅持捍衛民主自由、追求兩岸和平穩定、推動兩岸經貿交流與繁榮，這個路線至今一直都沒有改變。

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國民黨指出，自朱立倫上任至今有關兩岸關係的看法，都是在恪守中華民國憲法，遵循黨章、黨綱規定，以及符合人民期待的基礎上發表的，在促進兩岸和平的努力與重要性方面有目共睹，也希望有關各方一同努力，讓兩岸都能更好。

國民黨表示，根據去年全代會所通過的政綱內容，開宗明義宣示該黨遵守中華民國憲法，始終堅決反對「台獨」與「一國兩制」，堅決捍衛中華民國主權及自由地區民主憲政體制，在這個前提下，該黨將延續過去黨章、黨綱內容，包括2005年「連胡五項願景」以及前總統馬英九主政期間「親美、友日、和中」的基本方針，推動海峽兩岸在「九二共識、一中各表」的務實基礎上，由「求同存異」進一步走向「求同尊異」，開展各項有利於兩岸和平穩定、交流合作和經濟繁榮的工作，朱立倫此次訪美就是在實踐政綱中所揭櫫的政策和目標。

國民黨認為，過去30多年來，兩岸關係雖然多有波折，但在兩岸諸多人士努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展，兩岸的和平穩定繁榮也得以維持，其中國民黨付出的努力與重要性一直都是有目共睹。

國民黨說，目前兩岸形勢仍舊嚴峻，關係依然緊張，有關各方應該要想辦法增進互信、加强交流合作，促進台海和平穩定、增進兩岸人民福祉，相信這也是所有關心兩岸、愛護兩岸的政黨和人士所希望的，而且也是當前必須一起共同努力的最重要目標。

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