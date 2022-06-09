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    台南爆槍擊案！謝龍介：拒絕淪為慶記之都 請黃偉哲拿出魄力

    台南市歸仁圓環今晨爆發槍擊案，當街互轟，謝龍介說，台南市拒絕淪為「慶記之都」，請市長黃偉哲整頓治安拿出魄力。（資料照）

    台南市歸仁圓環今晨爆發槍擊案，當街互轟，謝龍介說，台南市拒絕淪為「慶記之都」，請市長黃偉哲整頓治安拿出魄力。（資料照）

    2022/06/09 18:35

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市歸仁圓環今晨爆發槍擊案，兩派人互轟30多槍，造成1死1傷。國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介今天說，台南市拒絕淪為「慶記之都」，呼籲中央打擊犯罪別分藍綠，並請市長黃偉哲整頓治安拿出魄力。

    謝龍介說，台南市過去營造的城市形象就是幸福宜居、舒心慢活，難道是用槍聲印證？案發當時，歸仁圓環周邊就算稱不上車水馬龍，也有不少早起工作、運動，或是吃早餐的市民往來，生死一瞬間。當務之急，請歸仁警分局儘速釐清案情，公諸社會，安定民心。

    另外，安南區頂美公園日前發生遊具被人綁西瓜刀，傷及一名幼童，警方今天宣布破案，但嫌疑人已於上週病逝。謝龍介今天發布新聞稿，肯定警方專案小組連日來調閱比對近5000筆監視器影像，鎖定嫌疑人，「辛苦了！」

    謝龍介說，即便嫌疑人已經過世，還是要盡可能追查犯案動機，釐清案情，確認此事是否為嫌疑人特殊狀況的單一事件，在避免二度傷害死者家屬的前提下，向社會說明案情。他並要求應加強公園管理，設法結合里、鄰長，社區巡守隊等人力，共同守望相助，防範未然。

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