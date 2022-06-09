曝304法國參議員挺台國際參與 葛利歐訪蘇貞昌：會繼續力挺

行政院長蘇貞昌（右）接見來訪的法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（左）一行人。（翻攝自共訊轉播畫面）

2022/06/09 18:16

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天下午接見來訪的法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐一行人，期待兩國有更好的交流與互訪。葛利歐以去年5月法國參議院首度以壓倒性票數通過友台決議案指出，349名參議員中高達304人票決挺台，捍衛台灣，希望台灣能在國際組織上獲得承認，葛利歐說：「我們的聲音不足以讓情況改觀，但會持續支持台灣，讓現況可以改變！」

雙方會晤還提及法國文學。蘇貞昌說，他知道葛里歐不只是參議員、政治家，也是知名的投書作者，這次2022台北國際書展中，他特別前往，法國也第四度成為書展中的主題國，當時他第一站特別到法國主題書展，看到法國大文豪的手稿也在展覽展出，深知法國文化底蘊深厚，在台灣深受歡迎，法國文學深受台灣人民重視，台灣的國家圖書館也展出法國文豪的作品。

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蘇貞昌說，他很喜歡大仲馬的《基督山恩仇記》，而自己也對葛里歐透過投書展現對自由和和平的理念感到敬佩。

蘇貞昌表示，要特別感謝葛里歐和各位議員多次在國會連署、質詢、提案，多次為台灣參與國際發聲，為台灣出力；台法之間關係深遠，不僅在貿易，在疫情前，台灣人民最愛到法國欣賞美麗的風景。

蘇貞昌說，台法兩國人民都熱情友善，都重視文學科技，都享有美好的風景美食，由於法國國會有許多友台決議，我們的國會也剛針對法國進口香檳調降關稅，由20％降為10％，這是非常好的「善的循環」，期待雙方有更好的交流與互訪。同時希望可以喝到更多好的法國美酒，雙方在自由和平上努力，並在科技晶片上合作，如此，有利於兩國的互利互惠。

葛利歐說，目前為止，他們已會晤數名部長，每場會晤都讓人印象深刻，讓他們印象最深刻的是，台灣人與台灣領導人面對如此複雜情況所展現的勇氣，而他們印象更為深刻的是，台灣持續與強大的鄰國在對抗，法國參議院先前通過一項友台決議案，多達304位參議員挺台，希望台灣能在國際組織上獲得承認。

葛利歐也說，法國眾議院過幾天也要改選，在法國舉行重要政治活動時，他們堅持訪台，就是要告訴台灣他們很重視台灣、支持台灣，台法兩國都是民主國家，尊重民主，民主國家間應該展現團結，而台灣也持續以自己的特色和勇氣堅決存在，除了討論經濟，最重要的還是加強人際交流。

葛里歐表示，台灣是半導體重要生產製造國，而他自己的選區也是空中巴士產地，相信台灣對法國工業很有興趣，除了這些經貿議題，最重要是彼此共享的價值，以及彼此共享、捍衛民主價值的決心，持續在朝同一個方向前進。

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