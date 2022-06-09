全國議會「活字典」吳國正退休 雲縣議員不分黨派感謝

雲林縣議會議事法制組長吳國正將於6月30日退休，今天第7次定期會最後一天，議員們獻花感謝他。（記者黃淑莉攝）

2022/06/09 14:50

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣議會議事法制主任吳國正即將在6月30日退休，議會第19屆第7次定期會今天最後一天，結束前，議長沈宗隆率領與會議員，縣長張麗善也率縣府一級主管，先後起立鼓掌，以掌聲感謝吳主任在議會的付出，並祝福他退休生活愉快。

今天縣議會議事廳裡充滿不捨，因為是吳國正公職任內最後一次參加議會，國民黨黨團準備一大束花感謝吳主任，其他議員有人擁抱、獻吻、合影留念。

請繼續往下閱讀...

沈宗隆不捨指出，吳主任擔任公職45年，有30多年在議會，歷屆議員對他都很敬重，更令人佩服是，他不斷精進，去讀政治、法律研究所，精通法規，全國各地議會議事主任吳國正是「TOP」。

議員林建鴻、李明哲也說，吳主任是全國議會「活字典」，不只各地議會，甚至鄉鎮市民代表會，議事規則不懂向他請教，還找他去開課。

吳國正說，公務生涯感謝再感謝大家支持及合作，他都銘記在心。

吳國正31歲時擔任議事組主任，當時是全台最年輕，現在則是全台最資深，他精通議事規則，思路與口條清晰，個性溫和，沒有黨派色彩，各黨各派議員對他的專業都很敬重。

雲林縣長張麗善也率縣府一級主管與吳國正主任合影感謝他。（記者黃淑莉攝）

雲林縣議會議事法制主任吳國正即將退休，今天議會不分黨派議員一起感謝及歡送他。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法