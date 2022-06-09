藍營KK政線點火嗆陳其邁 綠營火力全開捍衛「母雞」

共存下的確診數攀升是否代表防疫失敗？引發高雄藍綠論戰，圖為市長陳其邁以圖表說明疫情。（記者王榮祥翻攝）

2022/06/09 14:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數一度衝上全國最高！高市議會國民黨團KK政線重炮抨擊市長陳其邁自大自信、料敵從輕，需為防疫失敗負最大責任；綠營為此火力全開、連兩天接力開砲回擊，痛批KK政線根本打臉燕子跟漢子。

KK政線成員包括國民黨高市議員李眉蓁、陳麗娜、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏、鍾易仲；昨發文針對高雄確診數一度衝上全台第一，批陳其邁自大自信，過度行銷公衛專家形象而料敵從輕，須為防疫失敗負最大責任。

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高市議會民進黨團總召鄭光峰率先回防，強調陳其邁與市府團隊超前部署得宜，提醒KK不要抹滅全體防疫人員這段期間的辛勞。

民進黨高市議員邱俊憲發文反嗆，若單看確診人數就論斷陳其邁主政的高雄防疫失敗？那台中市確診數超越新北與高雄時，是台中的重大挫敗嗎？長時間確診人數都在全國之冠的新北市，以國民黨議員標準，侯市長不就一敗塗地？！這樣的比較標準，高雄國民黨議員們，會不會是在打臉漢子跟燕子呢？

民進黨高市議員郭建盟認為共存政策下，疫情擴散對每個城市都是必經歷程，雙北經歷的染疫數字，高雄也可能因老人多、長照群聚多，最後這些數字都會上來，甚至多過北部。

但這些數字，就各城市人口及衛生環境特性，會各有高低，現在用哪個數字，當防疫施政成果的勝利或失敗標章，都有些言之過早。

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全國各縣市本土確診盛行率比較。（記者王榮祥翻攝）

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