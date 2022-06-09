新造巡防艇加入澎湖海巡隊 巡防能力增強

澎湖海巡隊獲撥新艦艇，具有高速功能。（澎湖海巡隊提供）

2022/06/09 12:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕俄烏戰爭帶來現代不對稱戰爭新思維，坊間興起海巡警艇成為第二海軍的呼聲，今日澎湖海巡隊再添新利器，接收新造35噸級巡防艇，時速可達45節，方便快速在海域中追逐及奔馳，增加巡防能量，更能在戰時扮演突擊角色。

海巡署艦隊分署新造3503艇，由澎湖子弟薛富強艇長帶領弟兄，在高雄中信造船廠接受密集接艇訓練、航訓實作4個月後，今日上午11時帶隊航返澎湖海巡隊，為迎接新戰力，新任隊長陳永鋒率領同仁在碼頭迎接，另由10038及10087艇舉行噴水儀式。3503艇航抵澎湖通過成軍訓練鑑測後，旋即投入海上巡緝與防疫工作。

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新造35噸級巡防艇，納入海巡署推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，採用2部高速主機，搭配高級船舶控制系統，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，最高航速可達45節（約83公里）、續航力達600浬，有效延長海上執勤時間，對於多島礁、淺灘澎湖海域，可充分展現其效能，保護我國漁民海上作業的權益與安全。

另外新造艦艇特別強化消防滅火功能，噴水量約為每小時7萬公升、最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，利於執行海上救災及驅離越界中國漁船；船體部分採用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，針對拒不配合違法船舶，可採強勢登檢作為，展現強力執法決心。

澎湖海巡隊以噴水禮迎接新艇返隊，旋即加入執勤巡防行列。（澎湖海巡隊提供）

新任澎湖海巡隊長陳永鋒，前往新艦慰勉接艦人員辛勞。（澎湖海巡隊提供）

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