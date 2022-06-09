獲蔡總統頒贈勳 法參議員葛里歐：台灣萬歲、法國萬歲

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐（左三）6月8日率團訪台。（資料照）

2022/06/09 11:12

〔記者蘇永耀／台北報導〕法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）所率跨黨派國會議員訪團今日上午晉見蔡英文總統。總統說，台灣、法國、歐盟是理念相近夥伴，三方共同努力，可帶動彼此國家進步發展，為人民創造更多福祉。葛里歐強調，將幫助台灣反抗壓迫並促進台灣自由。他最後並以「台灣萬歲、法國萬歲」，盼台灣能永遠照亮更為民主和平的世界。

蔡總統接見訪團，先頒葛里歐副主席「大綬卿雲勳章」，表彰及感謝其對於台法國會交流的卓著貢獻。她隨後致詞說，過去幾年台法國會除交流外，也通過友台決議案，國會友台小組成員並陸續訪台，顯示對台法雙邊關係的重大意義。她要感謝法國對台灣參與世衛大會發聲等的支持，展現力挺的情誼。

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她並期待，台法在各個領域持續深化合作。法國在上半年是歐盟輪值主席，二月通過歐洲晶片法案，強調台灣先進的技術以及共同合作的意願，上週舉行台歐盟經貿對話會議，並提升至部長級，對於半導體與離案風電合作有深入交流，這是深化雙方經濟夥伴關係的重大里程碑。她年初提出強化歐洲鏈結計畫，包括洽簽雙邊投資協定，以打造具有韌性的供應鏈體系。

葛里歐接著致詞說，很高興在馬克宏總統剛連任後來訪台灣。這是第二次來訪，而感覺親切則有如第二故鄉。他提肯定我駐法國代表吳志中的活力、說服，讓他們相信必須日常為台灣動員的必要性，致力為台灣採取行動。台灣堪稱楷模，包括對民主價值堅定承諾，經濟實力成為亞洲表現最優異的國家之一，儘管面臨遭受孤立的企圖，依然向世界敞開大門，日復一日為自己的存在而奮戰。

葛里歐強調，儘管某些大國意圖阻止參與國際機構，但台灣依舊與世界分享醫療等專業知識，彰顯台灣巨大能力，並多次證明是區域穩定的中流砥柱，其耐力與韌性令人欽佩。他也與參議院友台小組李察主席共同起草決議案，重申繼續挺台這條道路的決心。他並提到上週五參加台北書展線上討論會，自己的一本書受到關注，不僅中文再版並附上新的圖畫，這是法國作家攜手台灣插畫家，將兩種文化合一，以此慶祝台法之間的友誼。如果成功，他請求將版權運用於台灣有益的事業。

對於獲頒勳章，葛里歐認為，這代表他已隸屬新群體，成為捍衛台灣的人士。日後有責任讓自己無愧於這份殊榮，他將幫助台灣反抗壓迫並促進自由，對抗那些忽視台灣自由並讓台灣展現才華。他由衷希望台灣永遠照亮更為民主和平世界。「台灣萬歲、法國萬歲」。

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