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    首頁　>　政治

    世界海洋日 環團籲政院速提海洋三法

    多個公民團體8日上午在行政院門口前舉行海洋日聯合記者會，要求行政院應盡速提出海洋保育法、海域管理法和海洋產業發展條例草案，送立法院審議，並遞交陳情書。（中央社）

    多個公民團體8日上午在行政院門口前舉行海洋日聯合記者會，要求行政院應盡速提出海洋保育法、海域管理法和海洋產業發展條例草案，送立法院審議，並遞交陳情書。（中央社）

    2022/06/08 15:53

    〔記者李欣芳／台北報導〕今天是世界海洋日，多個環保團體今天到行政院大門口前陳情，要求行政院應盡速提出海洋保育法、海域管理法和海洋產業發展條例草案，送請立法院審議，將海洋事務法制化，展現守護藍色國土的決心。對此，行政院官員表示，會盡速處理。

    綠色和平、台灣蠻野心足生態協會、環境正義基金會等多個民間團體，今天冒雨在行政院外舉行海洋日聯合記者會。民團指出，海洋基本法在2019年11月20日公布施行，並規定政府2年內應制定海洋空間規劃、生態系發展的相關法規，但法定期限已過期半年多，政院版草案卻不見蹤影。行政院應立即制定海洋三法，提出海洋保育法、海域管理法及海洋產業發展條例草案，送交立法院審議，將海洋事務法制化。

    台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，目前與海洋有關的法規，散落在各法律中，但因保護標的不一，導致管制標準有所差異，海洋保育因此無法落實；呼籲行政院為了漁業資源、海洋生育，應盡速催生海洋三法。

    此外，協和發電廠更新改建規劃設第4座天然氣接收站，預計填海造地18.6公頃。基隆「守護外木山行動小組」上午也在行政院前舉行記者會時說，他們支持能源轉型，但行政院與經濟部錯誤的四接選址，卻造成基隆地方生態保育的矛盾，帶來海洋浩劫。

    守護外木山行動小組強調，行政院與經濟部應懸崖勒馬，要求經濟部即刻停止錯誤選址的第四天然氣接收站設置，讓能源轉型的良善目標，不要犧牲基隆人珍貴的外木山海岸與海洋生態。

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