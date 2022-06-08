為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫視訊主持國民黨中常會 強調要讓美方聽到台灣真正的聲音

    訪問美國的國民黨主席朱立倫8日以視訊主持中常會。（記者張嘉明攝）

    訪問美國的國民黨主席朱立倫8日以視訊主持中常會。（記者張嘉明攝）

    2022/06/08 14:46

    〔記者施曉光／台北報導〕目前人在美國訪問的國民黨主席朱立倫，今天下午（美東時間凌晨2點）透過視訊方式主持中常會並發表談話。朱立倫表示，今天是重要的日子，因為國民黨駐美代表處將於當地時間上午10點揭牌，這是代表處自2008年關閉14年之後，再次重新回到華府，受到美方政學界歡迎，國民黨要讓美方聽到中華民國、台灣真正的聲音，並讓美方知道國民黨是最愛台灣，捍衛中華民國的政黨，也隨時可以與美方人士溝通。

    朱立倫表示，這些天他在美國，受到僑界熱情歡迎，大家都很支持中華民國與國民黨，他也拜會了美國政府與國會部門，大家都支持歡迎國民黨重返華府，雙方討論議題包括台灣安全、兩岸關係、台美經貿與科技發展交流，他讓美方清楚知道國民黨一直與民主自由站在一起，親美是絕對不會改變的立場，同時也希望兩岸透過溝通交流，穩定和平。

    國民黨駐美代表黃介正則透過預錄的影片，「開箱」向中常會介紹駐美代表處的辦公室環境，他強調，代表處的掛牌是經中央黨部授權，在台灣製作並由專人攜帶赴美，同時還帶了兩面旗幟，分別為上一次在美國華府國親兩黨聯合駐美代表處的國旗與黨旗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱立倫稱九二共識是「沒共識的共識」 羅致政：樂見拿掉
    2022/06/08 12:54

    朱立倫稱九二共識是「沒共識的共識」 羅致政：樂見拿掉
    朱立倫拜訪多位美國友台議員 籲不分黨派為台灣拚外交與安全
    2022/06/08 09:33

    朱立倫拜訪多位美國友台議員 籲不分黨派為台灣拚外交與安全

    全台單一縣市最多服務據點 即將在高雄實現
    會白宮國安中國事務資深主任羅森柏格 朱立倫：美方關心議題改變
    2022/06/08 08:27

    會白宮國安中國事務資深主任羅森柏格 朱立倫：美方關心議題改變
    胡，怎麼說》朱立倫的髮夾彎，明明「聯共反台」卻彎到「親美反共」，騙誰？
    2022/06/08 03:58

    胡，怎麼說》朱立倫的髮夾彎，明明「聯共反台」卻彎到「親美反共」，騙誰？

    小分子褐藻醣膠精準輔療獲臨床實證
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播