朱立倫視訊主持國民黨中常會 強調要讓美方聽到台灣真正的聲音

訪問美國的國民黨主席朱立倫8日以視訊主持中常會。（記者張嘉明攝）

2022/06/08 14:46

〔記者施曉光／台北報導〕目前人在美國訪問的國民黨主席朱立倫，今天下午（美東時間凌晨2點）透過視訊方式主持中常會並發表談話。朱立倫表示，今天是重要的日子，因為國民黨駐美代表處將於當地時間上午10點揭牌，這是代表處自2008年關閉14年之後，再次重新回到華府，受到美方政學界歡迎，國民黨要讓美方聽到中華民國、台灣真正的聲音，並讓美方知道國民黨是最愛台灣，捍衛中華民國的政黨，也隨時可以與美方人士溝通。

朱立倫表示，這些天他在美國，受到僑界熱情歡迎，大家都很支持中華民國與國民黨，他也拜會了美國政府與國會部門，大家都支持歡迎國民黨重返華府，雙方討論議題包括台灣安全、兩岸關係、台美經貿與科技發展交流，他讓美方清楚知道國民黨一直與民主自由站在一起，親美是絕對不會改變的立場，同時也希望兩岸透過溝通交流，穩定和平。

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國民黨駐美代表黃介正則透過預錄的影片，「開箱」向中常會介紹駐美代表處的辦公室環境，他強調，代表處的掛牌是經中央黨部授權，在台灣製作並由專人攜帶赴美，同時還帶了兩面旗幟，分別為上一次在美國華府國親兩黨聯合駐美代表處的國旗與黨旗。

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