謝龍介昨在議會以黑函告誡禁財色 南市經發局長：在外面說一定告

南市經發局長陳凱凌說，這種不實的言論，議員如果是在議事廳外面說，他一定提告。（記者蔡文居攝）

2022/06/08 13:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會目前正召開定期會進行總質詢，市議員謝龍介昨天在議會質詢，根據一份檢舉經發局長陳凱凌涉及財、色的黑函，告誡陳當官最重要的就是要禁財、色，並指陳豪宅一棟買過一棟，要求市長黃偉哲將陳停職法辦。陳凱凌今天表示，黑函所言絕非事實，這是不實的言論，謝議員如在外面說，他一定提告。

南市多名議員近來都收到一封指控陳凱凌租豪宅養情婦等公私領域6大罪狀的匿名檢舉函，引起熱議。

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今天市議員邱莉莉質詢指出，她發現相關檢舉函漏洞百出。她說，這「武俠小說」（指黑函）說陳凱凌貪污、為財，有人要藉此達成某些人的目的，這「武俠小說」顛倒寫，還罵到民進黨，讓她看不下去。

陳凱凌答詢說，昨天謝議員（謝龍介）提出的黑函質詢，他再度澄清絕非事實，議員如果僅以黑函內容做質詢的話，也沒有跟經發局調閱任何資料來了解事實。「議員若不是在議事殿堂的話，如果是在外面說，對於這種不實的言論，我一定會提出告訴。」

邱莉莉舉黑函中的七股工業區一案為例，她說，當初合約開發經費是48.7億，現在對方卻要提高到72.55億，這是菜市場在喊價嗎？如提高開發經費，到時候市府配售土地，也要提高土地成本，因此市府依合約不提高，廠商就拖延一年不做。

邱莉莉說，昨天有國民黨市長參選人就黑函提出質詢。這是項莊舞劍，意在沛公，和政治對立有關，質詢不說細節，七股工業區開發本來不該增加經費，「這好貓膩、好巧」。

她說，走了一個「陳凱凌」還有會有千千萬萬的「陳凱凌」會出現。這跟市長的態度有關，她要市長要硬起來。市長黃偉哲則允諾會硬起來。

市議員邱莉莉說，檢舉函就像「武俠小說」一樣，有人要藉此達成某些人的目的，罵到民進黨，讓她看不下去。（記者蔡文居攝）

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