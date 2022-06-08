羅智強稱「成全」台灣防疫 要陳時中別糾結選台北市長

前台北市議員羅智強（中）建議衛福部長陳時中「原來退步是向前」，別糾結選台北市長。（記者李容萍攝）

2022/06/08 12:25

〔記者李容萍／桃園報導〕前國民黨台北市議員羅智強前晚在臉書發文宣布退出國民黨桃園市長黨內選舉，今（8）持續「祈福走桃園」，對於民進黨尚未推出台北市長、桃園市長人選，被外界解讀是為了替衛生福利部長陳時中鋪路，陳時中日前回應：「不要等我」，羅智強建議陳時中「成全」台灣防疫，直接拒絕民進黨徵召，專心於防疫工作，也可避免外界多做揣測。

羅智強今由平鎮區由市議員黃敬平、舒翠玲陪同行腳，羅說，陳時中的角色非常重要，是當前比總統還重要的人，不只是防疫工作，可以說是台灣人的性命也掌握在他手中，最近陳確實讓人感覺到有一點分心，糾結在要不要選台北市長這件事上，但在疫情這麼嚴重狀況下，防疫陣前換將是不好的事情，羅也說自己不是從黨派角度來看，因為現在沒有要參選桃園或台北市長，陳時中成不成為市長候選人跟自己沒有政治利益關係。

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羅強調，要給陳時中很誠懇的忠告，就是「成全」台灣的防疫，這才是防疫指揮官現在最該做的事，他也引用南北朝布袋和尚《插秧詩》「手把青秧插滿田，低頭便見水中天。六根清淨方為道，原來退步是向前」詩句中的「原來退步是向前」送給陳時中，這樣的話相信可以贏得更多人的信任，沒有選舉動機也不會心猿意馬，希望陳時中當機立斷把心思放在防疫工作上。

巧合的是，今年4月初，羅智強當時宣布角逐桃園市長，但被國民黨主席朱立倫去電勸退，當時資深媒體人黃暐瀚在廣播節目提到「政治、好難」，當時黃把布袋和尚所寫這首《插秧詩》送給羅智強，沒想到時隔2個月，羅智強也引用這首詩要送給陳時中，以過來人的心情建言，令人莞爾。

前台北市議員羅智強（中）由市議員黃敬平（右）、舒翠玲（左）陪同行腳。（記者李容萍攝）

羅智強引用布袋和尚「原來退步是向前」的詩句送給陳時中，原來是資深媒體人黃暐瀚2個月前送他的。（記者李容萍攝）

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