朱立倫訪美提推動捍衛自由4任務 張博洋：講給中國看

台灣基進新聞輿情部主任張博洋認為，朱立倫訪美提到國民黨未來將推動捍衛自由的4項任務，這些話根本是「對著老美講話給中國看」。（資料照）

2022/06/07 23:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席朱立倫訪美，提到國民黨未來將推動捍衛自由的4項任務，台灣基進新聞輿情部主任張博洋認為，這些話根本是「對著老美講話給中國看!」

朱立倫此行訪美，外界關注他講出「國民黨從創黨就親美」、「92共識是沒有共識的共識」等話語，張博洋提醒，其實朱立倫在這場「布魯金斯研究所」演說中，還提到國民黨使命就是「護台灣、保民主、拚未來」，未來將推動捍衛自由的4項任務：1、將台灣發展為自由主義的據點，向亞洲鄰邦展示自由主義的優點﹔2、保護台灣，做為促進中國、西方、日本和東南亞文化對話的開放樞紐﹔3、為所有熱愛自由的華人立下典範， 保存中國民主的希望﹔4、幫助西方更好地瞭解當今中國大陸的脈動。

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張博洋質疑，不太懂朱立倫的邏輯出了什麼問題，主題是護台灣，但4項任務好像都跟護台灣沒什麼關係？「講了一堆，心裡還是想著當買辦，一下要當中美樞紐，一下又要協助西方了解中國脈動，奇怪，國民黨口口聲聲說自己愛台灣，提出的主張竟然是幫人了解中國？」

張博洋說，國民黨一不敢觸怒中國，二又必須階段性騙取美國信任，三又因為台灣選舉只剩半年，不得已必須回應台海問題，所以朱立倫很明顯想把台海問題，歸咎於「西方社會跟中國需要更多理解」，這樣國民黨就可以高舉「和平大使」大旗，一邊痛批蔡英文抗中保台是挑釁引戰，一邊又可假借「樞紐」之名，持續討好中國。

針對朱立倫這趟美國之旅，外界普遍認為是要去拿2024的總統大選門票，但張博洋認為，朱立倫也是在「對著老美講話給中國看」，與其說是要讓美國放心，倒不如說是在當中共的說客，4項主張的核心宗旨都是：「欸美國人，中國其實也沒這麼壞啦！」

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