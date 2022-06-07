為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫訪美提推動捍衛自由4任務 張博洋：講給中國看

    台灣基進新聞輿情部主任張博洋認為，朱立倫訪美提到國民黨未來將推動捍衛自由的4項任務，這些話根本是「對著老美講話給中國看」。（資料照）

    台灣基進新聞輿情部主任張博洋認為，朱立倫訪美提到國民黨未來將推動捍衛自由的4項任務，這些話根本是「對著老美講話給中國看」。（資料照）

    2022/06/07 23:21

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席朱立倫訪美，提到國民黨未來將推動捍衛自由的4項任務，台灣基進新聞輿情部主任張博洋認為，這些話根本是「對著老美講話給中國看!」

    朱立倫此行訪美，外界關注他講出「國民黨從創黨就親美」、「92共識是沒有共識的共識」等話語，張博洋提醒，其實朱立倫在這場「布魯金斯研究所」演說中，還提到國民黨使命就是「護台灣、保民主、拚未來」，未來將推動捍衛自由的4項任務：1、將台灣發展為自由主義的據點，向亞洲鄰邦展示自由主義的優點﹔2、保護台灣，做為促進中國、西方、日本和東南亞文化對話的開放樞紐﹔3、為所有熱愛自由的華人立下典範， 保存中國民主的希望﹔4、幫助西方更好地瞭解當今中國大陸的脈動。

    張博洋質疑，不太懂朱立倫的邏輯出了什麼問題，主題是護台灣，但4項任務好像都跟護台灣沒什麼關係？「講了一堆，心裡還是想著當買辦，一下要當中美樞紐，一下又要協助西方了解中國脈動，奇怪，國民黨口口聲聲說自己愛台灣，提出的主張竟然是幫人了解中國？」

    張博洋說，國民黨一不敢觸怒中國，二又必須階段性騙取美國信任，三又因為台灣選舉只剩半年，不得已必須回應台海問題，所以朱立倫很明顯想把台海問題，歸咎於「西方社會跟中國需要更多理解」，這樣國民黨就可以高舉「和平大使」大旗，一邊痛批蔡英文抗中保台是挑釁引戰，一邊又可假借「樞紐」之名，持續討好中國。

    針對朱立倫這趟美國之旅，外界普遍認為是要去拿2024的總統大選門票，但張博洋認為，朱立倫也是在「對著老美講話給中國看」，與其說是要讓美國放心，倒不如說是在當中共的說客，4項主張的核心宗旨都是：「欸美國人，中國其實也沒這麼壞啦！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱稱國民黨「親美反共」 林靜儀酸：整黨頭、手、腳不協調
    2022/06/07 17:16

    朱稱國民黨「親美反共」 林靜儀酸：整黨頭、手、腳不協調
    朱立倫華府智庫演講：台灣可成國際秩序穩定器
    2022/06/06 23:58

    朱立倫華府智庫演講：台灣可成國際秩序穩定器

    富蘭克林：通膨+升息環境下的基金解方
    朱立倫稱「國民黨從創黨就親美」 基進：白賊功力遠勝吳敦義
    2022/06/06 19:56

    朱立倫稱「國民黨從創黨就親美」 基進：白賊功力遠勝吳敦義
    向華府僑界喊話 朱立倫：國民黨不能被污衊成「反美」
    2022/06/06 09:45

    向華府僑界喊話 朱立倫：國民黨不能被污衊成「反美」
    訪胡佛研究所 朱立倫：國民黨會持續捍衛中華民國
    2022/06/05 10:59

    訪胡佛研究所 朱立倫：國民黨會持續捍衛中華民國
    朱立倫訪美 他叮嚀「重要辭彙」：把過去對美狠話再講一遍
    2022/06/03 10:01

    朱立倫訪美 他叮嚀「重要辭彙」：把過去對美狠話再講一遍
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播