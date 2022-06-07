陳柏惟堂哥陳玄曄 宣布參選台中大烏龍區市議員

台灣基進前立委陳柏惟（左）的堂哥陳玄曄（右）宣布以無黨籍投入烏日、大肚、龍井選區市議員的選戰。（記者陳建志攝）

2022/06/07 19:17

〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進前立委陳柏惟被罷免後持續在台中耕耘，陳柏惟的堂哥陳玄曄今天宣布將以無黨籍投入烏日、大肚、龍井選區市議員選戰，繼承3Q團隊對於地方的規劃，持續推動未完的地區建設，希望大家給他一個照顧大家的機會。而這個選區民進黨將推張家銨、曾威參選，兩人都說會更努力爭取選民的認同。

陳柏惟的堂哥陳玄曄今天在臉書宣布，幾經思考做出重要決定，他將以無黨籍身分參選年底台中市烏日、大肚、龍井區市議員。

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他指出，當年不忍心陳柏惟面對對手龐大的壓力，他收掉高雄的餐廳，來到台中和柏惟一起打拚，以特助身分深入地方協調、服務鄉親，感謝大家沒有排斥他，聽到柏惟叫他「哥」，也把他當成哥哥，原以為會一直這樣工作下去，沒想到隨著陳柏惟被罷免，團隊的變動，必須提前面對人生的抉擇。

陳玄曄說，擔任特助期間大家對他的照顧，讓他實在無法離開這裡的鄉親，而在處理選民服務時，開啟了他對地方政治的興趣，想繼承3Q團隊對於地方的規劃，持續推動未完的地區建設，幫大家解決生活中面對的不便，因此決定以無黨籍身分參選大烏龍區市議員。

陳玄曄的決定衝擊最大的是，代表民進黨參選的張家銨和曾威，張家銨說，這個決定一定會衝擊到自己的選情，但參選是每個人的自由，只能祝福。曾威也說，選情勢必受影響，但參選是每個人的權利，會更努力爭取選民的認同。

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